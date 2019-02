Noch keine Lösung für Kita-Kinder nach Massenkündigungen

dpa

Berlin (dpa) Nach der massenhaften Kündigung der Kinderbetreuung in einer freien Kita in Berlin ist noch keine abschließende Lösung für die Kinder gefunden worden. Vom Träger Rahn Education hieß es am Freitag, man sei weiterhin mit der Senatsverwaltung im Gespräch. Die zuständige Mitarbeiterin habe dafür ihren Arbeitsplatz vom Dienstsitz Leipzig nach Berlin verlagert.

Aus Personalnot hatte die Kita in Tempelhof auf einen Schlag die Betreuung von 113 Kindern und damit rund der Hälfte aufgekündigt. Im schlimmsten Fall stehen die Kinder ab März ohne Betreuung da. Am Freitag wollten sich die Kita-Mitarbeiter nicht zu dem Fall äußern. Eltern, die morgens ihre Kinder zu der Einrichtung brachten, sprachen davon, dass die Stimmung gedrückt sei und viele verärgert seien.

Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) sprach von einem Einzelfall. „Das haben wir so in der Form noch nie in Berlin erlebt.“ Auch andere Trägern betrachteten das, was geschehen sei, sehr kritisch. Man sehe aber schon, dass es Probleme in der Einrichtung und eine Überforderungssituation gegeben habe. „Wir werden uns den Träger ziemlich genau anschauen“, sagte Scheeres.

Nach Angaben der Senatsverwaltung wird die Kita-Aufsicht die Abläufe in der Einrichtung und die Ursachen für die entstandene Krise gründlich prüfen. Zunächst sei aber wichtig, den betroffenen Eltern und Kindern zu helfen.