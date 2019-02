Architekt hat eine Idee

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Kein Rathenower Rathaus in der Brauhaus- /Ecke Große Hagenstraße. Städtische Revitalisierungspläne waren Ende 2016 wegen Geldmangels gestorben. Das alte Brauereigebäude verfällt daher weiter. Doch jetzt hat einer offenbar eine Idee. Die ist auf der Firmenwebseite http://swagroup.wixsite.com nachzulesen. Allerdings auf Englisch. Live und garantiert auf Deutsch wird Architekt Sebastian Wagner seinen Plan am Dienstag:http://swagroup.wixsite.com nachzulesen. Allerdings auf Englisch. Live und garantiert auf Deutsch wird Architekt Sebastian Wagner seinen Plan am Dienstag|_blank)$, 5. Februar, im Speisesaal der Geschwister-Scholl-Grundschule vorstellen. Da tagt ab 17.15 Uhr der SVV-Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen und Verkehr. Da die Sitzung öffentlich ist, kann jeder aus erster Hand erfahren, was es mit dem „BrauLab“ genannten Projekt auf sich hat. Von Artists (Künstler) und Freelancers (Freiberufler) ist online bereits die Rede sowie von Craft Beer, das dort gebraut werden soll. Es wäre nicht das erste Objekt in Rathenow, für das sich Wagner interessiert, der offenbar ein Faible für ganzheitliche, sprich holistische Architektur entwickelt hat. In der Friedrich-Engels-Straße 27 entstand ein auf Englisch sogenannter Place for Holistic Lifestyle, wie auf der Firmenwebseite http://swagroup.wixsite.com über den „Palazzo Pitti“ berichtet wird.