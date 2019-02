Karrierechancen made in OPR

Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Wer nach seiner Schullaufbahn Karriere machen möchte, muss dafür nicht unbedingt die Umzugskartons packen. Bei der Bildungsmesse „Deine Zukunft beginnt“ präsentieren sich am 23. Februar 80 Unternehmen aus dem Kreis mit ihren Ausbildungsangeboten.

Im Oberstufenzentrum (OSZ) Ostprignitz-Ruppin an der Alt Ruppiner Allee in Neuruppin, das gleichzeitig seinen Tag der offenen Tür veranstaltet, werden sich die Betriebe aus sämtlichen Branchen in allen OSZ-Gebäuden vorstellen – teilweise sogar in den Fachlaboren der Berufsschule. „Wir sind mit der Messe in den vergangenen Jahren beständig gewachsen,“ sagte Schulleiterin Uta Jolk am Donnerstag. Mit 80 Messeplätzen seien die Kapazitäten nun auch derart ausgeschöpft, dass es für Firmen, die nicht berücksichtigt werden konnten, eine Warteliste gibt. Die Unternehmen, die keinen Stellplatz mehr bekommen haben, werden aber zumindest im Katalog der Ausbilder aufgeführt. „Für die Messe haben wir die Betriebe bevorzugt, die auch eine duale Erstausbildung anbieten können“, so Liane Lungfiel von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Neuruppin.

Mit dabei sind diesmal wieder die brandenburgische Polizei, die Bundeswehr, verschiedene Autohäuser, die Ruppiner Kliniken und natürlich Handwerksbetriebe von D wie Dachdecker bis T Tischler sowie viele andere Firmen. Die Stadt Neuruppin wird sich in diesmal als Konzern, also mit ihren Tochterunternehmen – Stadtwerke und Wohnungsbaugesellschaft NWG – an einem Stand präsentieren. Alle Aussteller zusammen stellen laut Lungfiel mehr als 800 Ausbildungsmöglichkeiten vor.

Wer sich bei der Berufswahl noch nicht entscheiden kann, trifft dort nicht nur die richtigen Ansprechpartner und oftmals die aktuellen Azubis, sondern auch Anbieter von Praktikums- oder Ferienarbeitsplätzen, die vor der Ausbildung noch ganz andere Möglichkeiten eröffnen. „Es ist ein deutliches Signal an die jungen Leute, dass sie hierbleiben können“, betonte Cornelie Schlegel, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Neuruppin. Auf den Nachwuchs und neue Fachkräfte sind die Betriebe schließlich angewiesen. Weil das Anwerben von jungen Mitarbeitern immer schwieriger wird, konzentrieren sich laut Axel Leben von der Neuruppiner Wirtschaftsförderungsgesellschaft Inkom immer mehr Betriebe auf die Personalgewinnung.

Im Unterschied zur Lage vor zehn bis 20 Jahren gibt es nämlich keinen Lehrstellen-, sondern einen Azubi-Mangel. Laut Schlegel existierte zuletzt in Ostprignitz-Ruppin für Schulabgänger die luxuriöse Situation, dass für jeden knapp zwei Lehrstellen zur Verfügung standen. Denn 296 Schulabgängern standen 512 freie Ausbildungsplätze gegenüber.

Aber nicht jeder junge Mensch ergreift die Berufschancen direkt vor seiner Haustür, sondern entscheidet sich für ein Studium – etwa mehr als jeder Zweite in den Abschlussklassen. Warum ist das so? Laut Schlegel locken natürlich Akademikergehälter und die guten Berufschancen. „Nicht zu vergessen sind die soziale Anerkennung und das, was die Eltern möchten“, so Schlegel. Zudem gebe es immer weniger Familien, die noch einen Bezug zu einem Handwerksberuf haben. Auf der anderen Seite falle ein Studium nicht jedem leicht, was die Abbrecherquote von 30 Prozent belege. „Es ist auch ein massiver Schritt aus einem schulischen Kontext in eine Ausbildung zu gehen“, sagte Schlegel. Sie empfiehlt daher auch allen Eltern die Bildungsmesse zu besuchen: „Eltern sind für ihre Kinder die besten Berufsberater.“

Aber nicht nur sie können Tipps geben. Bei der Bildungsmesse werden auch die Wirtschaftsjunioren vertreten sein. Die Jungunternehmer geben den künftigen Schulabgängern Hinweise für eine gute Bewerbung, die sie an diesem Tag mitbringen können. Wer an seinem Lebenslauf und seinem Anschreiben noch arbeitet, kann sich bei der Messe von einem Fotografen für kostenlose Bewerbungsbilder richtig in Szene setzen lassen. „Man sollte sich also genau überlegen, ob man im Sweatshirt oder im Hemd zu Messe kommt“, so Schlegel.