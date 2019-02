Neuzelle will mitreden

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Während sich im Schlaubetal Windkraftgegner öffentlich in Stellung bringen, bleibt es im Amt Neuzelle erstaunlich still. Die Gemeinden haben sich zwar auch dort gegen die Windkraftnutzung von Flächen ausgesprochen, allerdings ist man zur Umsetzung des Teilplans gezwungen.

„Wir gehen nicht den Klageweg, sondern wir stellen einen Bebauungsplan für den Windpark auf“, erklärt Thomas Tavernier, Bauamtsleiter in Neuzelle. Damit geht Neuzelle den gleichen Weg wie Eisenhüttenstadt und Gemeinden im Schlaubetal. Verhindern könne die Gemeinde Neuzelle die Vorhaben nicht, da sie gezwungen sei, die Umsetzung des Teilregionalplanes „Windenergienutzung“ vorzunehmen, betont der Bauamtsleiter. Doch das Amt will sich den Wind eben doch nicht ganz aus den Segeln nehmen lassen.

Windkraft in Neuzelle? Genutzt werden soll dafür Waldfläche. Betroffen sind dann die Orte Neuzelle, Ossendorf und Möbiskruge, Kobbeln, Treppeln sowie Schwerzko. „Es soll eine Arbeitsgruppe aus etwa sechs Personen gebildet werden – vorzugsweise aus den betroffenen Ortsteilen der Gemeinden“, sagt Thomas Tavernier. Diese Gruppe würde dann in den Prozess der Bauleitplanung einbezogen. Neuzelles Bürgermeister Dietmar Baesler kennt diese Idee und unterstützt sie auch: „Die Mitglieder sollen sich dann intensiv mit der Thematik beschäftigen.“

Die Gemeinde will ein externes Planungsbüro mit der Erstellung eines Bebauungsplanes beauftragen. „Parallel wird es Gespräche zur Kostenübernahme durch den Windparkbetreiber im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages geben“, informiert der Chef des Bauamtes. Doch wozu ist so ein B-Plan gut, wenn die Gemeinden des Amtes doch eigentlich generell gegen Windkraft sind? Ganz einfach: Durch einen solchen Bebauungsplan erfolgt eine Feinsteuerung des Vorhabens. „Die Gemeinde Neuzelle beabsichtigt steuernd unter anderem Festsetzungen zu Lage, Befeuerung, Anzahl und Höhe der zu errichtenden Windkraftanlagen“, sagt Tavernier. Schattenwurf, Lärmimmission, Standorte – all das wird Beachtung finden. Letztlich will man die mit dem Windpark verbundenen Beeinträchtigungen möglichst stark minimieren – so der Plan des B-Plans.

Ziel sei: eine geordnete städtebauliche Entwicklung für das Windeignungsgebiet unter Berücksichtigung der gesunden Wohnverhältnisse, der naturschutzrechtlichen Belange sowie der touristischen Interessen der Gemeinde. Das alles müsste mit den Interessen der Investoren unter einen Hut gebracht werden. Es kann demnach kein: „So und nicht anders machen wir das jetzt geben“, sondern es muss eine gegenseitige Annäherung erfolgen.

Der B-Plan ist aber aus noch einem Grund wichtig. Mit ihm wird gleichzeitig eine Veränderungssperre erlassen. Die soll verhindern, dass der oder die künftigen Windkraftbetreiber schon jetzt Bauanträge stellen. Das Recht dazu hätten sie. Doch dann kämen sie der Gemeinde zuvor und die könnte keinen Einfluss mehr auf die Bebauung nehmen.

Erste Gespräche mit dem Windparkbetreiber WPD, der seinen Geschäftssitz in Bremen und auch schon Windenergieprojekte in Brandenburg realisiert hat, haben laut Thomas Tavernier bereits stattgefunden. Zurzeit werde ein städtebaulicher Vertrag vorbereitet zur Kostenübernahme des Bebauungsplanes. Wichtig für die Gemeinde wird es auch sein, eine Pachtregelung für die gemeindlichen Flächen zu erwirken. Ein erstes Angebot wurde seitens des Amtes als zu niedrig zurückgewiesen.