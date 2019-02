Waffenverbot in S-Bahn - 363 gefährliche Gegenstände gefunden

dpa

Berlin (dpa) Drei Monate lang hat die Bundespolizei am Wochenende Fahrgäste der S-Bahn auf Waffen kontrolliert - und dabei 363 gefährliche Gegenstände gefunden.

Darunter seien diverse Messer, Pfefferspray, Silvester-Böller sowie weitere Schlag- und Stichgegenstände, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. 179 Menschen hatten gegen das Verbot gefährlicher Gegenstände verstoßen, vor allem waren das junge Männer. Gefunden wurden auch zahlreiche Drogen. Ähnliche Einsätze sind auch in Zukunft geplant, so die Bundespolizei. Wann, wo und wie stehe aber noch nicht fest.

Die Bundespolizei hatte das pauschale Verbot gefährlicher Gegenstände für eine dreimonatige Testphase von November bis Januar in allen Zügen und auf den Bahnhöfen zwischen Zoo und Lichtenberg verhängt. Unter das Verbot fielen je nach Besitzer auch ansonsten erlaubte Taschenmesser, Reizgas-Dosen oder Schraubenzieher - wenn es keine nachvollziehbare Begründung für den Gegenstand gab.