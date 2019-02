Verpatzter Antrag auf Fördermittel

Margrit Meier

Hönow (MOZ) Innenminister Karl-Heinz Schröter reist durchs Land. Er verteilt in den Feuerwehren Fördermittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm. Nur die Hönower gehen leer aus. Denn der Antrag wurde falsch gestellt.

Immer wieder haben Gemeindevertreter nachgefragt, was aus dem Fördermittelantrag für die Feuerwehr geworden ist. Mit großem Hoffen, dass es klappt. Denn Hönow braucht dringend ein neues Feuerwehrgerätehaus. Die Gemeinde baut gerade für rund 23 Millionen Euro eine neue Grundschule samt Turnhalle und Ortsteilzentrum. Klar, dass da jeder Fördermittel-Euro für die Feuerwehr Entlastung bringt.

Ein neues Gerätehaus für die Hönower Wehr ist aus mehrerlei Gründen dringend. Denn abgesehen von den unwürdigen Bedingungen – die Kameraden müssen sich hinter ihren Fahrzeugen umziehen –, haben sie ein Zeitprob­lem. Ehe sie zum Gerätehaus kommen, müssen sie die dicht befahrene L 33 überqueren. Das raubt Zeit. Geht es zum Einsatz, geht es wieder über die L 33 retour.

Deshalb gibt es seit Langem den Gedanken, das Gerätehaus in der Siedlungserweiterung unterzubringen. Mehrere Standorte wurden geprüft und verworfen. Jetzt, auf der jüngsten Sitzung, haben sich die Gemeindevertreter einstimmig dafür ausgesprochen, dass das neue Gerätehaus für 3,5 Millionen Euro an der Stöbberstraße in der Siedlungserweiterung stehen soll. Bei einem Haushaltsvolumen von 33 Millionen Euro ein ziemlicher Happen für die Gemeinde Hoppegarten, wenn man noch an den Schulneubau für 23 Millionen denkt.

Der Happen sollte ein bisschen kleiner werden, deshalb wurden Fördermittel über das Kommunale Infrastrukturprogramm (KIP) beantragt. Die Verwaltung wurde, berichtete Bürgermeister Karsten Knobbe (Linke), im Frühjahr 2018 nach Potsdam eingeladen, um Details zu besprechen. Ab da wartete Hop­pegarten, dass es weitergeht. Und wartete und wartete. Und fragte irgendwann in Potsdam nach, was denn nun sei.

Da waren schon längst alle Messen gesungen. Das Prob­lem: Der Antrag wurde falsch gestellt. Das KIP ist nur bis 31. Dezember 2019 ausgelegt. Die Gemeinde Hoppegarten hat aber den Antrag so gestellt, dass die Bauzeit bis Ende 2020 geht. Das entspricht nicht den Vorgaben. Also flog Hoppegarten aus der Förderung raus, noch ehe die Gemeinde drin war.

Andere konnten die Daten lesen, haben die Anträge richtig gestellt und freuen sich nun über Fördermittel aus dem 35-Millionen-Euro-Topf für neue Feuerwehrgerätehäuser. Bruchmühle bekommt eines. Erst vor Kurzem überbrachte der Innenminister persönlich 999 955 Euro dafür. Petershagen wird für einen Anbau mit 50 000 Euro unterstützt und Werder mit 306 000 Euro. Nur Hönow hat Pech. Und bekommt nichts.