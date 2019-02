Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zum letzten Vortrag im laufenden Wintersemester lädt das Osteuropakolloquium am Montag, ab 18 Uhr ein. Zu Gast ist Benjamin van Zee von der University of Chicago mit seinem Thema „Mitleidende Imperialisten: Migrationsfürsorge und die Genese des polnischen Überseekolonialprojektes in der Zwischenkriegszeit“.

Interessierte sind im Logenhaus in der Logenstraße 11, Raum 101/102 willkommen. Über „Jüdisches Schreiben in Wien und Berlin vor 1938“ referiert dann am Dienstag Judith Müller vom Zentrum für Jüdische Studien der Universität Basel und der Ben Gurion Universität des Negev ab 16.15 Uhr im Stephan-Saal des Postgebäudes.

Ab 18.15 Uhr ist an dem Tag Dr. Reinhard Laube von der Bibliothek Weimar Gast im Kulturgeschichtlichen Kolloquium im Gräfin-Dönhoff-Gebäude.