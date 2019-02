Großer Rahmen fürs Ehrenamt

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Trotz oder gerade aufgrund der im Vorfeld geäußerten Kritik am finanziellen Aufwand, betonte Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) auf dem Stadtempfang am Freitagabend die Wichtigkeit einer solchen Veranstaltung – für eine angemessene Würdigung des Ehrenamtes.

In die Stadtparkhalle war jeder Einwohner geladen. „Ich denke, Kremmen benötigt keine exklusive Veranstaltung für einen kleinen erlesenen Kreis“, spielte Busse vor mehr als 350 Gästen auf die Empfänge einiger Nachbarkommunen an. Trotzdem gab es Kritik an dem 10 000 Euro teuren Fest. „Von einigen Seiten wurde die Befürchtung an uns herangetragen, dass mit dem Stadtempfang in dieser Form die Würdigung des Ehrenamtes nichts Besonderes mehr wäre“, so Busse, der genau das Gegenteil bezwecken möchte: „Ein größerer Rahmen soll dafür sorgen, dass die wichtigen und unverzichtbaren Leistungen des Ehrenamtes stärker in die Öffentlichkeit gerückt werden.“

In seiner Rede hielt der 39-Jährige Rückschau. Das vergangene Jahr sei für ihn ein Schnelldurchlauf gewesen. Er lobte das „konstruktive Miteinander“ seiner 26 Verwaltungsmitarbeiter, die sich verstärkt als Dienstleister verstehen. Die „gravierendste personelle Veränderung im Rathaus“ sei im April vollzogen worden: Kathrin Schönrock, langjährige Kämmerin, wechselte in eine andere Verwaltung. Sie habe eine „beachtliche Arbeit geleistet“, so Busse, der gleichzeitig ihren Nachfolger, André Bröker, als „beste Wahl“ bezeichnete. Bröker fiel gleich ein Brocken vor die Füße: der aktuelle Haushalt, der „schlaflose Nächte bereitete“, so Busse. Eine Million Euro musste die Stadt an zu viel im Voraus gezahlten Gewerbesteuern zurückzahlen.

Doch 2018 brachte auch Gutes mit sich, wie die neue Vereinsförderrichtlinie sowie die Kita- und Essensgeldsatzung. Bei der Kinderbetreuung will Kremmen nicht den Rotstift ansetzen: „So sind die Erzieherinnen und Erzieher in den Kindertagesstätten und Horten mitnichten ‚Basteltanten’ oder ‚lustige Entertainer’, sondern qualifiziertes Fachpersonal, welches permanent geschult und weitergebildet wird.“

Der Rathauschef hob in seiner Rede den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr hervor. Die Stadt bedankte sich im September mit einem Fest auf dem Flatower Sportplatz bei allen Kameraden und deren Angehörigen. Busse: „Ein Tag, den alle Anwesenden sicherlich gern in Erinnerung behalten.“ Er hofft, dass in diesem Jahr weder Starkregen (2017) noch Dürre (2018) die Kameraden fordert, sondern die Meldung umgeht: „Die Kameraden haben aufgrund von Einsatzmangel viel Zeit für ihre Familien!“ Mehr Platz fürs Ehrenamt bekommen die Ehrenamtler: Am Donnerstag beschlossen die Stadtverordneten den neuen Standort für die Feuerwache. Der Baubeginn ist für 2020 angesetzt.

Kremmen will wachsen. Freitagabend wurde das noch einmal deutlich. Doch die Landesentwicklungsplanung sieht das anders. „Hier wird Kremmen aktuell noch abgehängt“, so Busse, der auf die enorme Nachfrage nach Bauland und Mietwohnungen hinwies. Der einzige Ortsteil, der nicht am Wachstum teilnimmt: Groß-Ziethen. „Wir sind uns darüber einig, dass daran nur der Zustand der Dorfstraße schuld sein kann“, sagte er mit Blick auf Ortsvorsteherin Astrid Braun. Landrat Ludger Weskamp (SPD) habe sich für Groß-Ziethen eingesetzt. „Mit Aussicht auf Erfolg. Denn die Ortsdurchfahrung kann nicht ausgewiesene Umleitung für die Autobahn sein.“

Auch wenn Kremmen nicht allzu viel Fontane-Bezug hat, brachte Sebastian Busse als Motto des Abends und des Jahres ein Zitat des Dichters mit ein: „Die Talente sind oft gar nicht so ungleich, im Fleiß und im Charakter liegen die Unterschiede.“