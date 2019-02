Ersatz für Alkoholverbot in Arbeit

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Das in der Stadtordnung verankerte Verbot des Alkoholgenusses auf Kinderspielplätzen und in Parks sei aufgrund der Rechtsprechung rechtswidrig. So begründete das Rathaus seinen Antrag, die Stadtordnung in diesem Punkt aufzuheben.

Doch ganz so einfach wollten eine Reihe von Stadtverordneten der Verwaltung am Donnerstagabend nicht folgen. Als die Stadtordnung im Jahre 2009 beschlossen wurde, sei die Rechtslage keine andere gewesen, argumentierte beispielsweise Adelheid Reimann (SPD). Eine Aufforderung der Kommunalaufsicht, das Alkoholverbot in Parks und auf Spielplätzen aufzuheben, habe es in all den Jahren ebenfalls nicht gegeben. „Deshalb sollten wir das auch jetzt nicht tun“, zeigte sich die Schönowerin konsequent.

Die Ortsvorsteherin gehörte schon damals zu den Befürwortern des Alkoholverbots, weil sie sich regelmäßig darüber ärgerte, dass neu hergerichtete Anlagen in Schönow von Jugendlichen abends als Treffpunkt genutzt und dann durch herum liegende oder zerschlagene Bier- und Schnapsflaschen verdreckt wurden. Ganz zu schweigen von der Gefahr für die spielenden Kinder, die von den Glasscherben ausgingen. Durch eine Aufhebung des Alkoholverbots werde die Situation von damals erneut heraufbeschworen, zeigte sie sich überzeugt. Zumindest für die Kinderspielplätze sollte das Verbot also beibehalten werden, forderte Adelheid Reimann.

Die Sozialdemokratin sprach damit der CDU-Fraktion aus dem Herzen. „Mit der Aufhebung der Stadtordnung wird mindestens für den Bereich der Spielplätze eine Situation geschaffen, die in weiten Teilen der Bevölkerung wenig Akzeptanz findet“, ist er überzeugt. „Die Botschaft, dass auf Spielplätzen nunmehr ein Alkoholkonsum erlaubt ist, stört das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung in eklatanter Weise.“

Dem müsse mit geeigneten Maßnahmen rechtlicher und tatsächlicher Art begegnet werden, schlussfolgerte der Ladeburger. Er und seine Parteifreunde brachten einen entsprechenden Sachantrag als Ergänzung ein, dem bis auf zwei Stadtverordnete alle zustimmten. Mit der Aufhebung des Alkoholverbots in Parks und auf Kinderspielplätzen wurde der Bürgermeister beauftragt, einen Katalog von Maßnahmen vorzulegen, mit denen sichergestellt werden kann, dass auf den Spielplätzen in Verantwortung der Stadt der Alkoholkonsum soweit als irgend möglich unterbunden wird.

Dabei müssten Ordnungsamt, Jugend- und Sozialarbeiter, die örtliche Polizei und private Sicherheitsdienste Hand in Hand arbeiten. Sonstige Eigentümer allgemein zugänglicher Spielplätze, wie beispielsweise die Wobau, sollten für die Mitarbeit bei der Umsetzung der Maßnahmen gewonnen werden, heißt es in dem Beschluss. Gute drei Monate hat die Verwaltung nun Zeit, den geforderten Maßnahmenkatalog zu erstellen. Am 16. Mai soll er im Parlament behandelt werden.