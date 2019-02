Verpuffung löst Feuer aus

Mandy Oys

Löwenberg (MOZ) Nach einem Brand an der Löwenberger Jahnstraße wurden zwei Personen am Freitagabend „sicherheitshalber zur Beobachtung ins Krankenhaus eingeliefert“. Das bestätigte Jens Stabenow, Lagedienstführer der Eberswalder Leitstelle. Gegen 19 Uhr sei das Feuer ausgebrochen. Um 21.30 Uhr waren noch immer Feuerwehrleute vor Ort. Wie Frank Wetzel von der Oranienburger Polizeiinspektion erklärte, habe es eine Verpuffung in einem Ofen gegeben. Die umliegenden Gegenstände hätten Feuer gefangen, und der Brand habe sich schnell ausgebreitet. Die obere Etage des Hauses sei nicht mehr bewohnbar. Um den Brand zu löschen, waren fünf Wehren des Löwenberger Landes und die Drehleiter der Granseer Feuerwehr im Einsatz.