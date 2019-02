Kleinigkeiten entscheiden über Titel

Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Drei Barnimer Nachwuchsmannschaften starteten bei den Landesmeisterschaften im Futsal. Mit Platz 4 bei den D-Junioren kehrten die Kicker von Lok Eberswalde zurück. Die C- und E-Junioren von Preussen Eberswalde wurden jeweils Sechster.

Von allen drei Teams wurde die Finalteilnahme schon als großer Erfolg gefeiert, sodass alles was darüberhinaus ging als Zugabe gelten sollte. „Natürlich will man dann auch so gut wie möglich abschneiden“, sagte Matthias Schönknecht, Trainer der Lok-D-Junioren. In der Vorrunde gab sich seine Mannschaft keine Blöße. Nach Siegen gegen den RSV Eintracht (1:0) und den FSV Luckenwalde (2:0) stand das Halbfinale bereist fest. Das 0:0 im letzten Vorrundenspiel gegen Babelsberg 03 II war da nur noch Nebensache. „Wenn nahezu gleichstarke Mannschaften aufeinandertreffen entscheiden Kleinigkeiten“, kommentierte Matthias Schönknecht das Halbfinale gegen den 1. FC Frankfurt. Doch anstatt selbst mit 2:1 in Führung zu gehen. die Chancen gab es allemal, erzielten die Frankfurter den Siegtreffer.

Im Spiel um Platz 3 führte die erste Vertretung von Babelsberg 03 bereits 2:0, doch Lok kam mit einer Energieleistung zurück. Kurz vor Ende der Partie hatten die Lok-Kicker den Siegtreffer auf dem Fuß, doch es sollte an diesem Tag nicht sein. Das 6-m-Schießen entschieden die Babelsberger für sich.

„Wenn man den Turnierverlauf sieht, ist es schon unglücklich für uns gelaufen. Aber insgesamt kann man mit den Leistungen sehr zufrieden sein“, resümierte Matthias Schönknecht. Die Eberswalder Jakob Koch und Toby Warkentin wurden zudem unter die vier besten Spieler gewählt.

Jeweils den sechsten Platz belegten die E- und C-Junioren der Preussen. „Wir sind damit absolut zufrieden“, erklärte Sebastian Schmidt, Nachwuchsleiter bei den Eberswaldern. Sogar komplett ungeschlagen blieben die C-Junioren im Turnier, trotzdem reichte es für das Halbfinale nicht. Drei Unentschieden gegen Babelsberg (0:0), Victoria Templin (2:2) und FC Schwedt (0:0) brachten die Preussen-Kicker in das Spiel um Platz 5, bei dem sie erst im 6-m-Schießen dem RSV Eintracht II äußerst knapp mit 3:4 unterlagen.

Eine ganz enge Angelegenheit zu Ungunsten der Preussen war das Finale der E-Junioren. Nach einem 0:0 gegen Schwedt und einem 2:0-Sieg gegen den MSV Neuruppin musste das letzte Spiel um die Finalrundenteilnahme entscheiden. „Union Fürstenwalde war ganz klar der Überflieger des Turniers, wie der Sieg am Ende ja auch zeigt. Obwohl es für uns nicht schlecht aussah, haben wir 1:3 gegen Fürstenwalde verloren“, erklärte Sebastian Schmidt das Vorrundenaus. Im Spiel umPlatz 5 unterlagen sie dem 1. FC Frankfurt mit 0:2.

Nach erfolgreichen Jahren war die Finalrunde auch der Abschied von Sebastian Schmidt als Trainer der E-Junioren. Er wird künftig die A-Junioren im Verein trainieren.