Das Feld als Müllkippe

Silvia Passow

Dallgow-Döberitz Die Wintersonne meint es gut, lädt zum Spaziergang über Wiesen und Felder ein. Frische, klare Luft, den Blick über das flache Land schweifen lassen, Wiese, Pferde, Bäume, der Feldweg schlängelt sich gewunden voran zu ... Autoreifen, einem alten Fass, einem WC-Becken, Autoteilen und, und, und. Was für die meisten ein Naherholungsgebiet, ist für andere der Ort, am dem sie sich ihres Unrates entledigen. Felder, Wiesen, Wälder, nichts was sich nicht bei Nacht und Nebel in eine Müllkippe umwandeln ließe. Spaziergänger laufen kopfschüttelnd vorbei, in den sozialen Netzwerken tauchen regelmäßig Fotos auf, die den Umgang mancher Zeitgenossen mit der Natur dokumentieren. Unverständnis in den Kommentarspalten, zu Recht, denn es ist die Allgemeinheit, die die Rechnung zahlt.

Unter der Brücke, die von Falkensee nach Dallgow führt, gegenüber des Abzweiges zum Hofladen, hat sich wieder jemand seines nicht mehr benötigten Eigentums entledigt. Autoreifen, Autoteile, ein rotes Metallfass, vermutlich ein Ölfass, Inhalt unbekannt. Bauschutt, blaue Müllsäcke mit Unrat gefüllt, ein Farbeimer, dazwischen steht ein WC, das Ganze mit Kunststoffteilen „garniert“. Sieht nicht gerade schön aus, hier am Rande der Wiese.

Was dem Auge missfällt, ist für die Umwelt ebenfalls nicht zuträglich. Flüssige Substanzen, die auslaufen, Tiere, die sich hier verletzten oder vergiften, möglicherweise Materialien für den Nestbau mitnehmen, die sich in keiner Weise dafür eignen. Wem der Schäden für die Umwelt weniger wichtig erscheint, als die Geldbörse, darf sich über diese Rücksichtslosigkeit genauso ärgern, wie Naturfreunde. Denn die Entsorgung dieses Müllhaufens, wie auch allen anderen illegal abgeladenen Ballasts, bezahlen wir alle.

Exemplarisch für eine Nachfrage beim Landkreis zur Entsorgung und den entstehenden Kosten, diente besagter Müllhaufen. Die folgenden Angaben sind Schätzwerte, als Grundlage dienten vor Ort aufgenommene Fotos. Die rund 20 Autoreifen schlagen mit rund 70 Euro zu Buche. Als Grundpreis wird hier pro Reifen ohne Felge, so waren sie in Dallgow abgelegt worden, 3,43 Euro gerechnet. Das entspricht dem Betrag, welchen der Besitzer zahlt, wenn er seinen Reifen nicht aufs Feld, sondern, wie vorgesehen, bei der Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland abgibt. Für das WC werden knapp 9 Euro fällig, die Ansammlung der Autoteile 88 Euro. Die Müllsäcke werden mit rund 30 Euro berechnet, der Bauschutt mit 55 Euro, das Ölfass schlägt mit vermutlichen 6,20 Euro zu Buche, wobei der Inhalt noch unklar ist. Für den Farbeimer werden rund 11 Euro fällig. Dazu kommen 180 Euro für die berechneten zwei Stunden Arbeitszeit. Macht zusammen rund 450 Euro. Die Zuständigkeit liegt beim Landkreis Havelland. Die Kosten für die Beräumung solch herrenloser Abfälle wird mit dem Gebührenaufkommen an die angeschlossenen Haushalte und Einrichtungen, gemäß der Abfallgebührensatzung, beglichen. Mit anderen Worten, jeder, der Abfallgebühren zahlt, ob nun als Hauseigentümer oder Mieter, zahlt auch für die Entsorgung dessen, was rücksichtslose Zeitgenossen auf Feld und Heide abgeladen haben.

In 2018 wurden im Landkreis Havelland 439 illegale Müllablageplätze gemeldet und eine Beräumung vorgenommen. Dabei wurden insgesamt 410 Tonnen Abfälle eingesammelt, transportiert und zur Entsorgung gebracht. Für Gebührenzahler und Landkreis entstanden damit Kosten von 110.000 Euro.

Die Bußgelder für die illegale Müllentsorgung sind in den Bundesländern unterschiedlich hoch. In Brandenburg kann die Ordnungswidrigkeit mit bis zu 5.000 Euro geahndet werden. Dazu etwa 200 Euro für den Ermittlungs- und Verwaltungsaufwand. Das mag zu wenig sein, in einigen anderen Bundesländern fallen die Bußgelder tatsächlich deftiger aus. Anderswo sind sie aber auch geringer. Letztendlich können diese Bußgelder nur selten eingefordert werden, denn die Verursacher werden nur sehr selten ermittelt. Im geschilderten Fall aus Dallgow wird das fällige Bußgeld auf 300 bis 500 Euro geschätzt. Handelt es sich um einen Wiederholungstäter, kann das Bußgeld erhöht werden. Verwaltungsaufwand, Entsorgungskosten und Bußgeld belaufen sich auf das Doppelte der legalen Entsorgung.

Die Kosten werden offenbar gescheut. Das könnte ein Argument sein, weshalb Menschen sich mit ihrem Gerümpel des Nachts in die Büsche schlagen. Allerdings beginnt das Bewusstsein für den Umgang mit dem, was weg soll, bereits im Kleinen, dem Taschentuch oder dem Bonbonpapier. Auch diese Dinge landen allzu oft nicht am vorgesehenen Ort. Neben den Kosten ist es ein Mangel an Verantwortung, der hier zu beklagen ist.

Illegale Müllablagen können beim Ordnungsamt der zuständigen Gemeinde gemeldet werden. Im geschilderten Fall wurde das Ordnungsamt per E-Mail informiert. Bereits am nächsten Morgen erfolgte die Antwort der zuständigen Mitarbeiterin.