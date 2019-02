Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Zum Valentinstag am 14. Februar such die MOZ Pärchen, die frisch verheiratet sind und das verflixte siebte Jahr noch vor sich haben. Wie es gelingt, die Liebe jung zu halten, darüber sprachmit Psychologin Ulrike Porsch, Paar- und Sexualberaterin bei Profamilia.

Frau Porsch, beginnen Beziehungen im „verflixten siebten Jahr“ tatsächlich häufig zu kriseln?

Außer dass es in Amerika wohl die meisten Scheidungen im siebten Ehejahr gibt, kann man Krisen nicht an der Dauer einer Beziehung festmachen. Krisen können immer wieder auftreten. Sie finden häufig in Übergangsphasen statt: Zusammenziehen, Arbeitslosigkeit, Kinderkriegen und Ruhestand können für Paare eine Herausforderung sein.

Ein Baby kann eine Krise auslösen?

Wenn aus einer Zweierbeziehung durch die Geburt eines Kindes plötzlich eine Dreierbeziehung wird, kann das Probleme mit sich bringen. Die Mutter verbringt naturgemäß viel Zeit mit dem Kind, der Vater ist eifersüchtig, da gibt es viele Konstellationen. Das Paar sollte ein Kind als Bereicherung sehen, aber auch deutlich seine jeweiligen Bedürfnisse artikulieren und sich bewusst kinderlose „Paar-Tage“ gönnen.

Wie gelingt es noch, die Liebe frisch zu halten?

Verliebtheit ist kein Gefühl, das bleibt. Es geht und etwas Neues kommt: Vertrautheit, Sicherheit und andere Werte, die wachsen. Gefühle müssen gepflegt werden, sie sind keine Selbstverständlichkeit. Kleine Liebesbekundungen im Alltag wie eine SMS, die Lieblingsschokolade des anderen vom Einkaufen mitbringen oder Konzertkarten als Überraschung gehören dazu, auch Zärtlichkeiten. Das ist das eine. Ebenso wichtig ist es, im Gespräch zu bleiben.

Wie meinen Sie das?

Miteinander reden, konstruktiv reden, ist ganz wichtig. Jedes Paar streitet, das gehört dazu. Trotzdem muss man dem Partner sagen können, womit es einem nicht gut geht, und der andere muss es dann ernst nehmen. Partnerschaft bedeutet, dass beide aufeinander zugehen. Wenn das nicht mehr geht, sollte man darüber nachdenken, sich professionelle Hilfe zu suchen.

Bleiben wir beim Positiven: der Hochzeit. Welche Bedeutung hat sie für die Beziehung?

Außer dem besonderen Schutz seitens des Staates ist die Ehe emotionale ein besonderer Schritt. Sie sagt: Mit dir möchte ich mein Leben an guten wie an schlechten Tagen teilen. Das ist ein sehr exklusives Versprechen.

