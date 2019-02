Mit einem Ansporn in die Ferien

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) „Schwerer wird es nicht mehr“, versichert Doreen Ehlert, die Klassenlehrerin der 5c der Löcknitz-Grundschule, am Freitag ihren Schützlingen: In der letzten Schulstunde vor den Winterferien gab es Zeugnisse.

Fünftklässler müssen sich vier neuen Fächern stellen: Naturwissenschaft, WAT (Wirtschaft, Arbeit, Technik), LER (Lebenskunde, Ethik, Religion) und Gesellschaftswissenschaften. Vor allem aber gibt es für Fünftklässler keinen Hort mehr, bei den Hausaufgaben und allgemein für die Lernfortschritte ist viel mehr Selbstdisziplin gefragt als in der bisherigen Schullaufbahn. „Ihr habt es gelernt zu lernen“, lobt Doreen Ehlert die Kinder, die sie seit der dritten Klasse auf ihrem Bildungsweg begleitet. In Dreier-Gruppen werden sie nach vorn gebeten.

Doreen Ehlert gibt nur in Einzelfällen Noten bekannt, sagt aber zu jedem Mädchen und Jungen etwas. Sveas großes Ziel ist es, das Gymnasium zu erreichen; mit diesem Zeugnis „würde das klappen“, sagt die Pädagogin anerkennend. Bei Elias ist das erste Halbjahr durchaus positiv verlaufen, aber es wäre noch mehr möglich. Ben verbreitet immer Humor, Nick sollte noch ein bisschen an seiner Schrift arbeiten, tut sich aber durch seine große Hilfsbereitschaft gegenüber den Mitschülern hervor.

Maja ist eine Sportskanone, Lisa hätte, wie zwei andere Kinder aus der Klasse es getan haben, nach der vierten Klasse auf die Leistungs- und Begabungsklasse des Gymnasiums wechseln können, hat sich mit ihren Eltern aber dagegen entschieden und ist froh über ihr gutes Zeugnis.

Viel Lob und Aufmunterung klingt da durch, da und dort eine kritische Anmerkung durch die Blume, Ansporn zu mehr Tatendrang. In einzelnen Fällen geht es auch darum, Schülern klar zu machen, dass sie sich selbst zu negativ einschätzen.

Doreen Ehlert gibt jedem Kind sein Zeugnis, gratuliert mit einem Händedruck und lässt sie die nächsten drei Kinder wählen, die nach vorn treten sollen. Die anderen applaudieren ihren Klassenkameraden, wer sein Zeugnis hat, schaut an seinem Platz nach den Noten.

Eine gute halbe Stunde dauert die Prozedur, dann kommen noch drei Sonderauszeichnungen, die jeweils mit einem Buchgeschenk und einer Urkunde verbunden sind. Eine geht an Leila, die sich um das Klassenbuch kümmert und dabei auch die Lehrer an die erforderlichen Eintragungen erinnert. Die zweite geht an eine Gruppe von vier Schülern, die sich im Sport hervorgetan haben, und schließlich wird Leena als Klassenbeste geehrt.

Das passiert immer zum Halbjahr – im Sommer, daran erinnert Doreen Ehlert, wird das Kind ausgezeichnet, beim dem der stärksten Lernfortschritt, die höchste Leistungssteigerung, im Verlauf des Halbjahrs zu verzeichnen ist. „Da hat jede und jeder die Chance“, schärft Doreen Ehlert ihren Schützlingen ein. Die schenken ihrer Lehrerin ihrerseits einen A3-Bogen mit allen Unterschriften und kleinen Bildern von jedem Kind. Mit einer Umarmung und netten Worten verabschieden sich die Kinder kurz vor 12 Uhr in die einwöchigen Winterferien.

Wo verbringen die Kinder diese Woche? Wild gehen die Antworten durcheinander: Usedom, zu Hause, Skifahren, Italien.