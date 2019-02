Bernau nimmt Hunde an die Leine

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) In der Stadt und ihren Ortsteilen wird eine generelle Leinenpflicht für Hunde eingeführt.Das beschlossen die Stadtverordneten am Donnerstag mehrheitlich. Zuvor lieferten sich Befürworter und Gegner einer solchen Maßnahme heftige Dispute.

„Es verwundert, dass manche das Wohl von Hunden und deren Besitzer höher stellen als die Sicherheit der Bürger. Das ist dekadent!“ Stadtverordneter Georgi Tontschev (Bündnis für Bernau) macht aus seinem Unverständnis gegenüber Kritikern der Anleinpflicht für Hunde kein Hehl. Auch Matthias Jitschin, Ortsvorsteher von Börnicke, findet: „Das Wohl und die Unversehrtheit der Menschen sollte dem der Tiere übergeordnet sein.“

Der Ortsbeirat hatte im vergangenen November den Antrag in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht, eine Anleinpflicht für Hunde in Börnicke einzuführen. Daraufhin war eine heftige Debatte zwischen Befürwortern und Gegnern einer Leinenpflicht quer durch alle Fraktionen entbrannt. Nur auf eines konnten sich die Parteien in der letzten Sitzung des alten Jhares einigen. Wenn, dann müsste die Leinenpflicht für das gesamte Stadtgebiet eingeführt werden. So wurde das Thema zur Erörterung in die Ausschüsse und alle Ortsbeiräte gegeben.

Doch auch acht Wochen später zeigt sich im Bernauer Parlament und den Ortsteilen ein sehr differenziertes Bild. Der Ausschuss für Umwelt und Wirtschaft beispielsweise lehnte - bei einer Enthaltung - das Ansinnen der Börnicker unisono ab. Auch in den Ortsbeiräten von Schönow, Waldfrieden, Birkholz, Birkholzaue und Ladeburg fand eine Leinenpflicht keine Mehrheit. Dagegen unterstützten die Ortsbeiräte von Lobetal und Birkenhöhe einstimmig den Vorstoß aus Börnicke.

Michelle Petroll (Linke) kann das nicht verstehen. Sie hat im Vorfeld der Sitzung in der Stadtverwaltung angefragt, wie viele Beißvorfälle und Hundeangriffe auf Mensch und Tier dem Ordnungsamt angezeigt wurden? Die Antwort, die sie am Donnerstag erhält, verwundert die Hundezüchterin nicht. Insgesamt sind in der Stadt 12 654 Hunde angemeldet. Nur ganze acht Beißvorfälle aber wurden im vergangenen Jahr in Bernau registriert. „Das heißt, noch nicht mal 0,1 Prozent der Tiere wurden auffällig“, stellt Michelle Petroll vielsagend fest. Allerdings beteiligt sie sich diesmal nicht an der Diskussion in der Stadtverordnetenversammlung. Fraktionschefin Dagmar Enkelmann (Linke) hat ihren Genossen vor der Sitzung ins Stammbuch geschrieben, nicht emotional zu werden.

Josef Keil (SPD) indes ist strikt gegen die Leinenpflicht und sagt das auch laut. Alle Vorfälle, die das Ordnungsamt registriert habe, seien bereits Verstöße gegen die derzeit geltende Hundehalterverordnung, argumentiert er. Schon die könne offenbar aber nicht durchgesetzt werden. „Kann man da ein Mehr wie die Anleinpflicht wirklich durchsetzen?“, zweifelt er. „Besser wären Appelle an die Hundehalter, also eine Aufklärungskampagne“, ist der Sozialdemokrat überzeugt. Für ihn steht fest: „Unsere jetzige Satzung hat alles und kann alles!“

Wolfgang Mischewski, Ortsvorsteher von Birkholzaue, ist ebenfalls gegen die Anleinpflicht. Beißvorfälle lägen nicht an den Hunden, „sondern an den Menschen, die sie führen“, ist er überzeugt. Damit nimmt der Ortsvorsteher Bezug auf die Angaben, die das Ordnungsamt gemacht hat. Bei einigen der acht Beißvorfälle im vergangenen Jahr seien die Hunde angeleint gewesen, andere hätten sich innerhalb der eigenen vier Wände der Besitzer der Tiere abgespielt. Selbst in Fällen, in denen die Hunde nicht angeleint waren, sei gegen anderen Vorschriften der Hundehalterverordnung verstoßen worden, beispielsweise durch eine unzureichende Einfriedung des Grundstücks, heißt es in einer Stellungnahme des Bernauer Ordnungsamtes.

Letzten Endes will eine knappe Mehrheit der Stadtverordneten sich aber auf keinen Fall vorwerfen lassen, in Bernau würde nicht genügend für die Sicherheit der Bürger getan. 13 Stadtverordnete stimmen für die Einführung der Anleinpflicht - bei neun Gegenstimmen und neun Enthaltungen. Das Rathaus bereitet nun eine entsprechende Satzung vor.