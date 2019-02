Stadtwerke beliefern BEV-Kunden

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Von der Insolvenz der Bayerischen Energieversorgungsgesellschaft (BEV) mbH sind auch 100 Strom- und 70 Erdgaskunden aus Frankfurt betroffen. Sie werden seit Dienstag ohne Unterbrechung durch die Frankfurter Stadtwerke im Rahmen der gesetzlich geregelten Ersatzversorgung beliefert. Das teilte Stadtwerke-Sprecherin Antje Bodsch mit.

Kunden des Billiganbieters werde empfohlen, unter der Service-Nummer 5533300 oder per E-Mail an service@stadtwerke-ffo.de bzw. über www.stadtwerke-ffo.de schnell mit den Stadtwerken Kontakt aufzunehmen. „Vorsorglich sollten auch die Zählerstände abgelesen werden, um eine Kontrollmöglichkeit für spätere Abrechnungen der BEV bzw. des Insolvenzverwalters zu haben“, heißt es.

Stadtwerke-Geschäftsführerin Irene Djaouat übt Kritik an den Billig-Anbietern, von denen mehrere in den letzten Jahren insolvent gingen: „Wer als Energieversorger solide wirtschaften will, muss sauber planen, um handlungsfähig zu bleiben. Es ist langfristig nicht durchzuhalten, Energie teilweise unter dem Einkaufspreis anzubieten, nur um möglichst viele Kunden zu gewinnen“, sagt sie. Als örtlicher Grundversorger stünden die Stadtwerke für eine zuverlässige Versorgung mit Strom, Erdgas und Fernwärme.