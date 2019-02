Erfolg bei „Jugend musiziert“

Simone Weber

Havelland Die Jüngsten sind gerade sechs Jahre alt die Ältesten erst 21. 282 Musikschüler nahmen am vergangenen Wochenende beim Regionalausscheid von „Jugend musiziert“ in Rathenow teil. Die Juroren bewerteten die Darbietungen in 186 Wertungen.

42 talentierte Schüler der Musik- und Kunstschule Havelland nahmen teil. Besonders erfolgreich waren sie in der Kategorie „Duo Klavier und ein Blechblasinstrument“. Philipp Schad (Posaune) und die Rathenowerin Alissa Miller (Klavier), Philipp Haase (Waldhorn) und Michael Werner, Konrad Müller (Trompete) und Theodor Josy (Klavier) sowie Ludwig Seyfarth (Waldhorn) und Maximilian Hoffmann fahren zum Landeswettbewerb vom 21. bis 23. März nach Eberswalde.

„Der Wettbewerb kennt keine ‚Besiegten‘, er ist offen, fair und ein gemeinsames musikalisches Erlebnis. ‚Jugend musiziert‘ bedeutet mehr: Das Größte ist wohl die Liebe zur Musik im Menschen hervorzubringen“, so Regionalausschussvorsitzende Anke Heinsdorf. Auch die Havelländerin Judy Marie Stockhausen nahm erfolgreich am Regionalwettbewerb teil. Die 18-Jährige erlernt Violine seit ihrem siebten Lebensjahr. Mit 23 Punkten fährt sie schon zum fünften Mal zum Landeswettbewerb. Nach Eberswalde fahren auch Jonas Scholz (Kontrabass) und Käthe Krettek (Cello). Sie vertreten in der Kategorie „Streichinstrumente solo“ das Havelland. In der Kategorie „Klavier-Kammermusik“ fahren die zwei Trios Justus Führlich (Klavier), Anna Merle Kunhenn (Waldhorn), Tabea Magdalena Weiche (Violine) und Carl Buttgereit (Klavier), Laurenz Emanuel Garschhagen (Violine) mit Levy Venzke (Cello) nach Eberswalde. Justus, Tabea und Anna Merle erhielten zudem einen mit 150 Euro dotierten Sonderpreis für die beste Wertung in ihrer Kategorie. Die stellvertretende Vereinsvorsitzende des Fördervereins der Musik- und Kunstschule, Susanne Führlich, überreichte sechs dieser Sonderpreise.

Das Trio Emil Wilhelm Reim (Klavier), Leonore Lang (Cello) mit Gastmusikerin Mia Aurelia Brauns (Violine) ist trotz 24 Punkten noch zu jung für den Landeswettbewerb. Leonore nahm noch in der Kategorie Streichinstrumente solo teil und erreicht mit 22 Punkten ebenfalls einen ersten Preis. Auch vertritt das Falkenseer Gitarrentrio Jakob Scholz, Tabea Ruegenberg, Johannes Schäfertöns das Havelland beim Landeswettbewerb. Das Duo Sarah Jasmine Schwarz (Klarinette) und Natalie Frankowiak (Klavier) ist trotz erreichten 24 Punkten zu jung.

Alle Ergebnisse und weitere Informationen erhält Interessierte unter www.jumu-bb.de.

Neben dem zentralen Preisträgerkonzert der Region West am 10. März, 15.30 Uhr, im Potsdamer Museum, musizieren die Osthavelländer Musikschüler am 2. März, 11.00 Uhr, im Neubau der Musikschule in der Bahnstraße 5 sowie am 17. März, 11.00 Uhr, im Schloss Ribbeck.