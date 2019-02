Büroleiterin wechselt nach Bernau

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Eberswalde. Im Rathaus der Barnimer Kreisstadt wird es einen Wechsel in der Führungsetage geben: Für Außenstehende überraschend hat Nancy Kersten (37), seit 2016 Leiterin des Bürgermeisterbereiches, angekündigt, diesen Posten spätestens zum 1. April aufzugeben. Die Germanistin, die an der Friedrich-Schiller-Universität Jena Deutsch als Fremdsprache, Humangeografie und Medienwissenschaften studiert hat, wird neue Leiterin der Pressestelle in der Stadtverwaltung Bernau.

„Ich habe mir meine Entscheidung alles andere als leicht gemacht“, sagt die Mutter zweier Söhne, die vier und sieben Jahre alt sind. Doch am Ende habe sie sich zu dem Wechsel durchgerungen, um zwischen Beruf und Privatleben wieder eine Balance hinzubekommen. „Meine Kinder sind beide in einem Alter, in dem sie mich dringender denn je brauchen“, sagt Nancy Kersten, die betont, ihre Arbeit im Eberswalder Rathaus stets gern und mit vollstem Einsatz erledigt zu haben. Das werde sie bis zum letzten Tag weiter so handhaben, alle begonnenen Projekte noch abarbeiten und ihre Kolleginnen und Kollegen nicht im Stich lassen.

Im Bürgermeisterbereich gibt es sechs Beschäftigte, die unter anderem den Sitzungsdienst für die Ausschüsse und Stadtverordnetenversammlung stemmen, die Pressearbeit fürs Rathaus erledigen und die Termine von Bürgermeister Friedhelm Boginski koordinieren.

Vor allem bei den Pressesprechern war die Fluktuation im Eberswalder Rathaus aus den unterschiedlichsten Gründen hoch. Das führte dazu, dass Nancy Kersten neben ihrer eigentlichen Aufgabe, der Leitung des Bürgermeisterbereiches, über Monate auch die Pressmitteilungen schreiben musste. Nicht selten hat sie sich dafür, wenn sie ihre Söhne aus Kita und Hort abgeholt und ins Bett gebracht hatte, auch noch zu Hause an ihren Schreibtisch gesetzt.

Erst seit Dezember gibt es mit Johan Bodnar aus Berlin wieder einen Pressesprecher im Rathaus, der sich mit jeder Menge Engagement in seine Aufgaben einarbeitet.

Das Personalkarussell im Eberswalder Rathaus war erst Anfang Januar zum Stehen gekommen – vorübergehend, wie sich jetzt zeigt. Zum Jahresbeginn hatten mit Norman Reichelt und Georg Werdermann die neuen Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung und Familiengarten und des Kulturamtes ihre Arbeit aufgenommen. Zudem tritt zum 1. April Maik Behrendt seinen Dienst als Verwaltungsdezernent im Eberswalder Rathaus an. Der Diplom-Verwaltungswirt aus Ahrensfelde beendet eine Vakanz, die seit Juli vorigen Jahres besteht. Damals war Petra Stibane auf eigenen Wunsch in die zweite Reihe getreten und von der Spitze des Dezernats abgerückt. Seither leitet sie das Hauptamt. Als kommissarischer Dezernent war der Rechtsamtsleiter Stefan Müller eingesprungen.

Bürgermeister Friedhelm Boginski hat angekündigt, die frei werdende Stelle im Bürgermeisterbereich baldmöglichst auszuschreiben. Zum Weggang von Nancy Kersten äußert er sich öffentlich nicht.