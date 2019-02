Stadt erwartet bunteres Parlament

Stadtparlament: Die aktuellen Stadtverordneten tagen nur noch zwei Mal, am 28. Februar und 22. Mai, bevor am 26. Mai eine neue Stadtverordnetenversammlung gewählt wird. © Foto: Stadt Schwedt

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Gut 100 Tage vor der Wahl der neuen Stadtverordnetenversammlung gibt es Bewegung im politischen Gefüge der Stadt. Parteien haben neue Kandidaten, Bürgerinitiativen bewegen sich und neue Parteien stehen bereit. Das Stadtparlament könnte bunter werden als bisher.

Zweimal treffen sich die Stadtverordneten dieser Legislaturperiode noch und beschließen über Schwedter Belange, dann wird neu gewählt. 32 Stadtverordnetensitze sind zu vergeben. Bis Mitte März können Parteien, Wählervereinigungen oder Einzelbewerber ihre Wahlvorschläge einreichen, es ist also noch Zeit. Die ersten Kandidaten sind aber schon jetzt bekannt.

Mit Spannung hatten vor allem die etablierten Parteien verfolgt, ob es der Alternative für Deutschland, die bisher nur mit Politikerin vom Land oder Bund in der Stadt auftrat, gelingt, Schwedter Kandidaten für die Kommunalwahl zu gewinnen. Das hat der AfD-Kreisverband Ende Januar geschafft und die Schwedter Nino Pawlak, Norbert Rescher und Hans-Peter Wilde als erste Kandidaten gewonnen. Möglicherweise kommen weitere auf der Wahlveranstaltung Ende Februar in Schwedt hinzu. Neu in Schwedt antreten wird auch die Brandenburgische Vereinigte Bürgerbewegung / Freie Wähler (BVB). Sie will die Kandidaten der Bürgerinitiative „Bürger für Schwedt“ wie den bisher fraktionslosen Stadtverordneten Michael Wolff und den früheren Stadtverordneten Torsten Gärtner sowie Protagonisten der Bewegung „Wir sind Deutschland“ und der Initiative „Neues Schwedter Waldbad“ unter einem Wahlvorschlag bündeln. Auch Axel Reineke von „Neues Waldbad Schwedt“ hat seine Kandidatur angekündigt.

Neu antreten will die von drei ehemaligen Schwedter Gymnasiasten gegründete Partei der Freiparlamentarischen Allianz (FPA), die mit jungen Vertretern in der Stadtpolitik mitmischen will. Auch bei den Parteien im Parlament gibt es Bewegung. Die SPD hat diesen Mittwoch ihre Kandidaten gewählt und erwartungsgemäß den Landtagsabgeordneten Mike Bischoff als Spitzenkandidaten bestimmt. 2014, als 9500 Schwedter zur Wahl gingen, holte Bischoff allein mehr als 7000 der 27 000 Stimmen und bescherte den Sozialdemokraten fast alleine ein Wahlergebnis von 45 Prozent und 14 Sitze. Für die SPD treten nun auch der parteilose Sparkassendirektor Dietrich Klein, Bischoffs Frau Kerstin und der 18-jährige Dave Bogs an, unter den 19 Kandidaten sind 8 Frauen. Vor allem dem jahrelangen Bankvorstand Klein werden gute Chancen für viele Stimmen eingeräumt.

Die Linken haben neben der bewährten Spitzenkandidatin Bärbel Ramm deren Lehrerkollegin Heike Heise-Heiland neu aufgestellt. FDP, CDU und Grüne haben ihre Kandidaten noch nicht bestimmt. Klar ist schon, dass es die Fraktion FBI, die sich in der SVV als Opposition mit einigen Erfolgen durchaus einen Namen gemacht hatte, vorerst nicht mehr geben wird. Die Zugpferde Bertram Webert und Sebastian Stockfisch erklärten, nicht mehr zur Wahl anzutreten.

Zur Wahl am 26. Mai in Schwedt sind 26 708 Wahlberechtigte ab 16 Jahren zugelassen, die jeweils drei Stimmen verteilen können.