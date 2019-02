Uneinigkeit über Wirtschaftsstudie

Oliver Schwers

Schwedt (MOZ) Wider Erwarten hat die neue Wirtschaftsstudie des IHK-Arbeitskreises Nord Kritiker in den eigenen Reihen gefunden. In der Stadt Prenzlau ist man überhaupt nicht zufrieden mit den Ergebnissen. Auch Tourismus- und Landwirtschaftsvertreter sind sauer.

Die Studie zeigt, dass die Meinungen über die Entwicklungschancen der Uckermark in weiten Teilen des Landkreises auseinandergehen. Mit dem vom Kölner Institut der deutschen Wirtschaft erstellten Papier haben vor allem Vertreter der Schwedter Industrie und das dort ansässige Investor-Center des Kreises Projektideen formuliert, um die Uckermark auf „Erfolgsspur“ zu bringen. Bei Forderungen nach besserer Infrastruktur sind sich Vertreter der Kommunen, der Industrie und unterschiedlichster Branchen einig: So wird ein Autobahnanschluss für Schwedt verlangt, ebenso ein Grenzübergang nördlich der Stadt. Die B 198 zwischen Angermünde und der A 11 soll dreispurig verlaufen, ebenso die B 166 zwischen Passow und dem Uckermark-Kreuz. Auch die Wasserwege sollen mehr Berücksichtigung finden.

Einigkeit herrscht über deutlich bessere Breitband- und Mobilfunknetze, mehr zukunftsfähige kooperative Projekte und grenzüberschreitende Netzwerke. Mit der Digitalisierung im Tourismus könnten neue Zielgruppen angesprochen werden. Die Innovationskraft von Unternehmen müsse steigen, so die Zusammenfassung der Untersuchung, die auch auf Befragung von Firmen und Interessenvertretern basiert.

Vieles davon ist weder neu noch ungesagt. Doch die Studie versucht mit wissenschaftlicher Auswertung vorhandener Daten eine Bestandsanalyse vorzunehmen. Und die fällt schlechter aus als bisher erwartet. Naturschutz und Landesentwicklungsplan würden sich demnach negativ auf die Wirtschaft auswirken, antwortet ein Großteil der Befragten. Mehr Menschen müssen zur Arbeit in andere Regionen pendeln als umgekehrt. Das Bruttoinlandsprodukt liegt zwar über dem Brandenburger Durchschnitt, aber nur wegen der PCK-Raffinerie. Dafür liegt die Kaufkraft rund 20 Prozent unter dem deutschen Mittelwert. Die Steuerkraft pro Einwohner ist weit unter dem Brandenburger Schnitt. Unternehmen finden kaum noch Fachkräfte, es gibt kaum Forschungseinrichtungen. Und mit dem öffentlichen Nahverkehr sind auch viele der Befragten unzufrieden.

Alles schlecht? Im Gegenteil. „Wir haben Potenzial“, wirbt Wulf Spitzley, Vorsitzender des IHK-Arbeitskreises Nord. „Deshalb müssen wir jetzt die Weichen stellen.“ Ausgangspunkt der Studie ist ein eigenes und schon vor Monaten entstandenes Papier aus der Wirtschaft, das viele Hemmnisse formuliert und zur Wiederbelebung des Arbeitskreises geführt hat. Doch mit dem Ergebnis ist jetzt die Stadt Prenzlau überhaupt nicht zufrieden. „Ich lese nur Schwedt“, kritisiert Silke Liebher von der Wirtschaftsförderung. Man müsse aber auch an den Logistik-Standort am Kreuz Uckermark denken, an Innovationen der erneuerbaren Energien, an Autozulieferer wie Boryszew. „Man muss doch in solch einer Studie die anderen Regionen mitnehmen.“

Auch Touristiker beschweren sich. Die Uckermark sei nun mal ländlich geprägt, so Johanna Henschel vom Tourismusverein Angermünde. „Bio und Regionalprodukte sind Megatrend, die Landwirtschaft ist innovativ und Wachstumssektor.“

Doch Tourismus und Landwirtschaft seien nun mal nicht Schwerpunkt der Studie, kontert Silvio Moritz vom Investor-Center Uckermark. Schwedt sei einer der bedeutenden Standorte in Brandenburg. „Und dieser Schwerpunkt muss nach vorn gestellt werden.“

Jetzt sollen Arbeitsgruppen gebildet werden, um die Ergebnisse aus der Studie und den Forderungen der Wirtschaft mit konkreten Vorhaben umzusetzen.