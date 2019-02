England nach Eberswalde geholt

Marco Marschall

Eberswalde Statt die Schüler nach England zu bringen, wird England an die Goetheschule geholt. Auch weil die Londonreise vielen Eltern zu teuer ist. Drei Native Speaker (Muttersprachler) waren nun eine Woche an der Einrichtung.

Frey Lemaistre, Eddie Argos und Sam Holt kommen aus Schottland, England und Australien und sehen wirklich nicht nach Lehrern aus. Allenfalls der etwas größere Eddie, der mit seinen dunklen strähnigen Haaren auch gut in einen Maffia-Film passen würde. Tatsächlich ist er wie sein Kollege Frey Schauspieler. Sam ist Künstler. Alle drei sprechen sie kaum Deutsch und arbeiten für die Berliner Firma „Interact English“. Sie bereisen Schulen, kochen mit den Schülern, machen Sport und spielen Theater mit ihnen – und weil Eddie, Frey und Sam kein Deutsch sprechen, sind die Schüler zum Englischreden gezwungen.

Funktioniert das? „Ein paar Schüler haben, selbst als wir nicht dabei waren, Englisch miteinander gesprochen“, sagt Eddie (natürlich auf Englisch). Als er das zufällig beobachte, sei er schon ein bisschen stolz gewesen. Der Engländer ist der erfahrenste der drei – ein großer Kumpeltyp, der, wie er sagt, für das einwöchige Sprachprojekt schon an 40 Schulen in ganz Deutschland unterwegs war.

Es gilt, den Schülern Selbstbewusstsein zu geben, sie zum Englischsprechen zu ermutigen – ohne Unterricht, ohne Zensuren. Am Freitag ging das einwöchige Projekt an der Goetheschule mit einer lockeren Abschlusspräsentation zu Ende. „Es hat mehr Spaß gemacht als normaler Unterricht“, sagt die 13-jährige Emily. „No Hate an Frau Schneider“, fügt sie mit Rücksicht auf ihre Englischlehrerin hinzu. Selbst den schnell redenden Eddie haben die Schülerinnen verstanden. „Daran gewöhnt man sich“, sagt Paula, ebenfalls 13.

Insgesamt 36 Schüler aus den achten Klassen haben am Projekt mit den drei Sprachkumpels teilgenommen. Eine Alternative zur Englandreise, die einige Schüler natürlich trotzdem gern gemacht hätten. „Mega-schade. Ich würde gern nach England“, sagt Emily. Doch die Unsicherheit mit dem Brexit, aber vor allem die Kosten der Reise haben diese verhindert. „Die Fahrten werden von Jahr zu Jahr teurer“, sagt Jahrgangsleiterin Petra Schlehofer. 300 bis 400 Euro für eine Woche – für viele Eltern zu viel. Sie könnten unter bestimmten Voraussetzungen zwar Unterstützung beantragen. Doch das würden viele nicht tun.

Die Alternative mit den Native Speakern, die die Schule besuchen, ist günstiger. 99 Euro müssen die Eltern pro Kind beisteuern. Schuldirektor Uwe-Karsten Volkmann genauso wie die drei Männer aus Berlin glauben, dass die Woche mit ihnen fürs Englischsprechen sogar mehr bringt als ein Ausflug auf die Insel. Dort seien die Schüler meist unter sich, sprechen nur mit den Gasteltern Englisch. „Klar, gibt es auch Schüler, die sehr schüchtern sind“, sagt Sam Holt. Aber auch die würden in der einen Woche einen großen Schritt nach vorn machen. Gut möglich also, dass der Mann aus Sydney und seine Kollegen nicht zum letzten Mal in Eberswalde waren.