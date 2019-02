Wohnbauten GmbH geht zur Uni

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Zum ersten Mal bietet die Wohnbauten GmbH Schwedt ein duales Studium an. Sie arbeitet dazu mit der Brandenburgischen Technischen Universität zusammen und will so für eigenen Fachkräftenachwuchs sorgen. Die Bewerbungsfrist ist am Donnerstag zu Ende gegangen.

Die Schwedter Wohnbauten GmbH ist schon seit Langem ein Ausbildungsbetrieb. Immobilienkaufleute, Anlagenmechaniker für die Bereiche Gas, Heizung, Sanitär und Kaufleute für Bürokommunikation sind die klassischen Ausbildungsberufe im Unternehmen. „Wir bieten 2019 erstmals ein duales Studium zum Bauingenieur an“, sagt Wohnbauten-GeschäftsführerinMaren Schmidt. „Zwar haben wir damit noch keine Erfahrungen gemacht, aber wir haben uns bei anderen Firmen informiert und gedacht: Das schaffenwir.“

Die ersten Bewerbungen von Abiturienten sind längst eingegangen. Ein Platz steht in diesem Jahr zur Verfügung. Wer den Studienplatz erhält, kann sich freuen. Bei erfolgreichem Abschluss wird er von Wohnbauten übernommen. „Das ist Ziel unseres Engagements“, sagtMaren Schmidt.

Die Wohnbauten GmbH ist mit 8800 Wohnungen der größte Vermieter in Schwedt. Ständige Instandsetzungen und Renovierungen gehören zum Alltagsgeschäft. Außerdem baut das Unternehmen völlig neue Häuser, aktuell gerade in der Bahnhofstraße. Dieser Trend wird sich vermutlich fortsetzen. Dafür braucht es Bauingenieure, zumal ältere Mitarbeiter in Rente gehen. Doch junge Ingenieure kommen nicht einfach so nach Schwedt. Deshalb beschreitet das Unternehmen mit dem dualen Studium einen neuen Weg. Offen gibt die Geschäftsführerin zu, dass sie etwas Herzklopfen dabei hat, wie Wohnbauten die Verpflichtungen innerhalb eines dualen Studiums meistern wird.

Die Bemühungen des Betriebes, einen künftigen Bauingenieur an sich zu binden, sind beachtlich. Die Firma bietet während des vierjährigen Hochschulstudiums fest integrierte Praxis-einsätze an. Sie können zwei Monate, aber auch mehr als vier Monate dauern. Mitarbeiter in Schwedt leiten den Studenten an und helfen ihm, Theorie und Praxis zu verbinden.

Studienort für dieses Bachelorstudium ist ab 1. August die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg. Während regulär Studierende nur punktuell ein Praktikum oder ähnliche Ausbildungsphasen in einem Betrieb absolvieren, sind dual Studierende immer im Wechsel am Lernort Uni und am Lernort Betrieb.

Das Pensum ist anspruchsvoll. Bewerber müssen Abitur oder Fachabitur haben und in Mathematik und Physik gut dastehen. Das Unternehmen gewährt eine Vergütung, die im ersten Studienjahr 853 Euro im Monat beträgt. Der Student erhält nicht nur Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie 30 Tage Urlaub. Wohnbauten übernimmt auch die Semestergebühr.

In Schwedt haben unter anderem die PCK Raffinerie und die Leipa Papierfabrik Erfahrungen mit einem dualen Studium gesammelt.