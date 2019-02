Wo Schlüssel unterkommen

Larissa Benz

Oder-Spree (MOZ, Jörg Kühl) In den Fundbüros der Region landeten 2018 nicht nur Schlüssel oder Geldbörsen, sondern auch so manches Mal eine Katze auf dem Schreibtisch. Wird ein Gegenstand nicht abgeholt, kann er in den Besitz des Finders übergehen.

36 Gegenstände nahmen die Mitarbeiter des Storkower Fundbüros 2018 entgegen. Darunter war zehnmal der Klassiker, das Portemonnaie, vertreten: „Die Geldbörsen kann man natürlich am einfachsten zuordnen, wenn der Personalausweis drinsteckt“, sagt Mitarbeiterin Manuela Korsa.

Unter den Fundsachen waren auch vier große Fahrräder und ein Kinderfahrrad vertreten. Diese wurden allerdings laut Manuela Korsa nicht abgeholt. In diesem Fall bekomme die Räder dann der Finder nach einer gewissen Zeit übertragen. Eine Versteigerung lohne sich für die geringe Zahl der Räder nicht.

Das deutsche Fundrecht sieht vor, dass ein Finder nach sechs Monaten das Eigentum an dem Gegenstand erwirbt, solange er nicht abgeholt wurde. Allerdings gilt für drei Jahre die Pflicht, den Gegenstand zurück zu überführen, sofern sich ein Besitzer meldet.

Generell bemängelt Manuela Korsa von der Storkower Behörde, dass die Bürger oft gar nicht daran denken, dass es das Fundbüro gibt. Dabei seien sie verpflichtet, den Fund anzuzeigen. In Storkow gibt es dafür unter anderem online ein Formular.

In der Gemeinde Tauche gaben Bürger 2018 nur selten Gegenstände ab. Drei bis vier Fundstücke waren es laut Karsten Radlow vom Ordnungsamt: „Bei dieser Zahl sind auch die Tiere schon mit dabei.“ Die Verwaltung hat einen Zwinger, in dem Hunde oder Katzen vorübergehend aufgenommen werden müssen. Denn auch Tiere fallen unter das Fundrecht. Eine gefundene Katze muss beim Ordnungsamt angezeigt werden. Anders sieht das bei eindeutig herrenlosen Tieren aus.

Dass entlaufene Tiere wieder gefunden werde, sei mittlerweile auch sozialen Netzwerken wie Facebook zu verdanken, sagt Radlow: „Die Finder teilen das oft in verschiedenen Gruppen, das führt in vielen Fällen zum Erfolg“, erzählt er. Ein bis zwei Nächte können die Tiere in Tauche bleiben, er gehe dann auch mit ihnen spazieren: „Wir haben so lange die Obhutspflicht“, betont er.

Dass ansonsten beim Ordnungsamt in Tauche nur wenig Fundstücke abgegeben werden, hat laut Radlow verschiedene Gründe: „Entweder sind die Leute bei uns generell aufmerksamer“, sagt er. Möglich sei auch, dass viele Bürger, wenn sie etwas verlieren, direkt bei Anlaufstellen wie dem Einkaufszentrum in Lindenberg nachfragen.

Während in Tauche zumindest Tiere das Ordnungsamt beleben, wurden 2018 in der Gemeinde Rietz-Neuendorf keinerlei Fundgegenstände abgegeben, teilt Elisabeth Märtin von der hiesigen Behörde mit.

In Friedland können gefundene Gegenstände zu den Öffnungszeiten des Rathauses im Bürgerbüro abgegeben werden. Auch das Sekretariat des Bürgermeisters steht für solche Anlässe Besuchern offen, teilt Stefanie Drews mit. Im Durchschnitt werde zehn Mal pro Jahr etwas abgegeben. Zu den üblichen Fundsachen zählen Schlüssel, Geldbeutel, Mappen mit Unterlagen, Handys und Taschen.

Auch im Lieberoser Rathaus werden Fundsachen entgegengenommen. Wie die stellvertretende Amtsdirektorin von Lieberose/Oberspreewald, Kerstin Chilla, aufzählt, werden Schlüssel, Brillen und gelegentlich sogar Fahrräder als Fundstücke angeschleppt. „Wir setzen das dann ins Mitteilungsblatt“, so Kerstin Chilla.

Wer sein Eigentum zurück haben wolle, müsse es genauer beschreiben können. An den Verwaltungsstellen in Lieberoe und Straupitz stünden entsprechende Aufbewahrungsräume für Fundsachen bereit.