Neuer Schlösser-Chef: Der Gast ist König

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Er ist der neue Herr über mehr als 30 Schlösser und Parkanlagen, hunderte Denkmäler und unzählige Einzelkunstwerke in Berlin und Brandenburg. „Ein Traumjob“ sagt Christoph Martin Vogtherr über seinen Posten. Am Freitag hat er erstmals seine Agenda umrissen.

Die zuständige Ministerin baute in der Vorstellungsrunde gleich mal ordentlich Druck auf: „Er tritt in große Fußstapfen. Es gibt sehr viel zu tun. Und wir haben ihm eine hohe Mitgift gegeben“, sagte Kulturministerin Martina Münch (SPD) über den neuen Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Christoph Martin Vogtherr, Jahrgang 1965 und in Uelzen geboren, tritt sein Amt am kommenden Donnerstag an.

Der bisherige Direktor der Hamburger Kunsthalle, zuvor lange in London aktiv, ist Nachfolger von Hartmut Dorgerloh, der als Generalintendant zum Humboldt Forum im Berliner Schloss gewechselt war.

Das mit den großen Fußstapfen werde der neue Stiftungschef schon meistern, zeigte sich Münch überzeugt. Schließlich bringe er jede Menge Expertise mit, verfüge über ein internationales Netzwerk und kenne die Schlösserstiftung bereits aus seiner früheren Tätigkeit als hiesiger Kurator.

Vogtherr hielt am Freitag nicht damit hinterm Berg, dass er manches anders machen wolle als sein Vorgänger. Die Besucherzahlen seien in einigen Einrichtungen zuletzt nach unten gegangen. Hier brauche man eine ehrliche Analyse, sagte Vogtherr. Der richtige Umgang mit den Gästen sei ohnehin das A und O. In Großbritannien verfolge man hier eine besondere Strategie, die er auch in Berlin-Brandenburg etablieren wolle.

Es gelte, sich bei der Führung der Anlagen strikt an den Besucherbedürfnissen zu orientieren. Diese hätten sich in den vergangenen Jahren stark aufgespalten. Die eine Gruppe wünsche dies, die andere brauche jene Ansprache. Diesen unterschiedlichen Erwartungen an die Schlösser und Museen gerecht zu werden, sieht der neue Generaldirektor als seine Hauptaufgabe. Um zu erfahren, was die Leute wollen, werde es immer wieder Besucherbefragungen geben.

Ziel sei es, neue Menschen und mehr Menschen an die Schätze der Stiftung heranzuführen. Auch wolle er weg vom „Blattgoldtourismus“. Die Schlösser seien mehr als nur die Wohnorte früherer Herrscher, nämlich Kultureinrichtungen, die ganze Regionen geprägt haben und noch heute prägen. So möchte der studierte Kunsthistoriker und Archäologe zum Beispiel die Geschichte der Schlösser nach dem Ende der Monarchie stärker herausarbeiten. Ebenso wichtig seien ihm aber auch Forschungen zum Preußenbild. Auf dem Gebiet engagiere sich derzeit jenseits der Stiftung kaum jemand, deshalb sei man hier in besonderem Maße gefragt. „Preußen ist extrem erklärungsbedürftig.“

Über Geldmangel klagten am Freitag weder Münch noch Vogtherr. Die angesprochene „Mitgift“, also das Budget der Stiftung, liege bei 40 Millionen Euro pro Jahr. Hinzu kommen insgesamt 400 Millionen Euro aus dem zweiten Sonderinvestitionsprogramm, das bis 2030 läuft.

Auch in einer seit Jahren heiklen Frage positionierte sich Christoph Martin Vogtherr anders als sein Vorgänger. Hartmut Dorgerloh hatte sich immer wieder für einen verpflichtenden Parkeintritt in Sanssouci ausgesprochen und damit bei Potsdamer Bürgern für Unmut gesorgt, die den Park oft schlicht dafür betreten, um in der Stadt schnell von A nach B zu gelangen. Derzeit zahlt die Stadt Potsdam eine Million Euro pro Jahr, um einen verpflichtenden Parkeintritt zu vermeiden. „Es wäre schade, wenn wir Eintritt verlangen müssten“, sagte Vogtherr. Er befürworte eine offene Anlage.

Düster wurde Vogtherrs Miene am Freitag, als er auf den chronisch hohen Sanierungsbedarf verwies. „An fast allen Gebäuden gibt es erhebliche Mängel“, sagte er. Welche der vielen Baustellen er wann beackern werde, wolle er nach einer Einarbeitungszeit spätestens im Sommer verkünden, erklärte der Stiftungschef.