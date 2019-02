Abitur mit Technik, Medien und Musik

Wiebke Wollek

Hennigsdorf Über die Angebote des Eduard-Maurer-Oberstufenzentrums (OSZ) in Hennigsdorf haben sich zahlreiche Besucher am Donnerstag informiert.

Wer aufs berufliche Gymnasium geht, kann das Abitur erlangen und dabei aus vier Schwerpunkten wählen: Elektrotechnik, Bautechnik, Chemietechnik oder Gestaltungs- und Medientechnik. „Trotz der Spezialisierung handelt es sich aber um die allgemeine Hochschulreife, also ein ganz normales Abitur, mit dem den Absolventen alle Studienfächer offen stehen“, erklärt der stellvertretende Schulleiter Thomas Pehle. „Neben dem Technik-Anteil schätzen viele Interessenten, dass das Abitur hier nach 13 Jahren anstatt nach zwölf Jahren Schulzeit erlangt wird“, berichtet Pehle. Als Alternative zum Abitur am beruflichen Gymnasium können Schüler des OSZ jedoch auch die Fachhochschulreife erlangen, umgangssprachlich Fachabitur. Die nächste Infoveranstaltung findet am 3. April ab 9.30 Uhr statt: Betriebe informieren über Ausbildungen und Duale Studiengänge.