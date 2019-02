Grünes Licht für Ausbau der Mühlenstraße

Brian Kehnscherper

Wildberg (MOZ) Nachdem jahrelang über den Ausbau der Mühlenstraße in Wildberg diskutiert wurde, geht es nun los. Die Gemeindevertreter von Temnitztal haben die Finanzierung am Donnerstagabend beschlossen. Die Arbeiten werden in diesem Monat ausgeschrieben. Fraglich ist, ob die Anwohner an den Kosten beteiligt werden.

Amtsdirektor Thomas Kresse hofft, dass der Auftrag schon in der ersten Runde vergeben werden können und die Arbeiten zum Ende des ersten Quartals beginnen können. Insgesamt sind für das Vorhaben laut Kresse Kosten in Höhe von 418 000 Euro eingeplant. Darin enthalten sind auch die Planung sowie die Sanierung des Gehwegs am Markt. Die reine Sanierung der Mühlenstraße schlägt mit rund 290 000 Euro zu Buche.

Bei dem Projekt gab es immer wieder Verzögerungen, weil es Probleme mit der Förderung gab. Ursprünglich sollte der Ausbau subventioniert werden. Dazu kam es nie. Temnitztals Bürgermeister Thomas Voigt behauptete, die damalige Amtsdirektorin Susanne Dorn habe nie einen Antrag beim brandenburgischen Innenministerium gestellt. Das Ministerium teilte unserer Zeitung Ende 2018 mit, es habe zwar ein Antrag vorgelegen, er sei aber nicht förderfähig gewesen.

Die Frage ist nun, inwieweit die Grundstückseigentümer an den Kosten für den Straßenausbau beteiligt werden. Eigentlich sollte das Projekt anwohnerfinanziert sein. Durch die vom Verbund BVB/Freie Wähler ins Leben gerufene Volksinitiative zur Abschaffung der Straßenbaubeiträge, für die zehntausende Menschen unterschrieben, ist offen, ob diese Art der Finanzierung Bestand hat.