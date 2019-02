Plakate allein helfen nicht

Potsdam (MOZ) Bunt statt blau sollen die Plakate sein, mit denen Schüler den Alkoholkonsum verteufeln wollen und sollen. Die Kampagne gibt es seit mittlerweile zehn Jahren und die Zahl der jugendlichen Rauschtrinker sinkt bundesweit. Nur nicht in Brandenburg, da ist sie 2017 um zwei Prozent gestiegen.

Die Kampagne von DAK und Gesundheitsministerin Karawanskij in allen Ehren: Sie kann aber nur an der Oberfläche des Problems kratzen. Denn Gründe, warum Kinder und Jugendliche zu Alkohol – und auch Zigaretten – greifen, gibt es viele. Neugier und die Hoffnung auf grenzüberschreitende Erfahrungen sind noch die harmlosesten.

Greifen Minderjährige zu Alkohol, wollen sie nicht selten auch ihre Sorgen und Nöte vergessen, wenn sie Schwierigkeiten und Probleme in der Schule, der Ausbildung oder zu Hause haben. Oder unter Selbstwertproblemen leiden. Bunte Plakate allein werden diese Jugendlichen nicht erreichen und am Zustand nichts ändern. In solchen Fällen ist professionelle Hilfe gefragt.