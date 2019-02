Heißes Präsent für Lebensretter

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mit einer Ferienaktion wirbt der DRK-Blutspendedienst in der kommenden Woche um Spender. Unter dem Motto „Innere Wärme: DRK-Blutspender kommen heiß durch die kalten Tage“ erhalten alle Engagierten, die mit 500 Milliliter Blut zum Lebensretter werden, eine Thermoskanne im Blutspende-Design. Die Aktion läuft vom 4. bis zum 9. Februar.

Am 4. Februar ist aber auch Weltkrebstag. Und Blutspender seien immer auch stille Begleiter von Krebspatienten, erklärt Kerstin Schweiger, Pressesprecherin vom DRK-Blutspendedienst Nord-Ost. Denn in der Behandlung von Krebspatienten sei die Gabe von Präparaten aus Spenderblut unverzichtbar. „Schon heute wird jede fünfte Blutspende für die Versorgung von Krebspatienten benötigt, und wir gehen davon aus, dass dieser Anteil auf Grund der demografischen Entwicklung zukünftig noch steigen wird“, erklärt Prof. Dr. med. Torsten Tonn, Medizinischer Geschäftsführer des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost. An jedem Werktag werden in den Regionen Berlin, Brandenburg, Hamburg, Sachsen und Schleswig-Holstein rund 1750 Blutspenden benötigt, allein in Berlin und Brandenburg 600.

Die Demografie ist es auch, die sich bei den Spenderzahlen bemerkbar macht. „Grundsätzlich ist die Spendebereitschaft konstant“, sagt Kerstin Schweiger. Aber bundesweit verliere man aus Altersgründen jährlich etwa 100.000 Spender. Auf der anderen Seite mache sich jetzt der Geburtenknick vor einigen Jahren bemerkbar. Es gibt weniger junge Erstspender. Aus diesem Grund brauche man neue Spender in allen Altersklassen.

Termine: 6.2. – 11 bis 15 Uhr, Werkzentrum ArcelorMittal, 7.2. – 15.30 bis 19 Uhr, Schule für Gesundheitsberufe