Neuer Pächter für Strandbad gesucht

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Das Strandbad in Storkow steht vor einer unklaren Zukunft. Die Stadt sucht einen neuen Pächter für das Areal. In der Verwaltung ist man aber optimistisch, bald fündig zu werden, sodass der Badebetrieb in diesem Jahr pünktlich starten kann.

Mehrfach hatte sich die Storkower Stadtverordnetenversammlung zuletzt mit dem Betrieb des Strandbades beschäftigt, stets in den geschlossenen Teilen der Sitzungen. Nun aber hat sich die Stadt mit einem Aufruf, im Behördendeutsch „Interessenbekundungsverfahren“, an die Öffentlichkeit gewandt. Sie sucht einen neuen Pächter, und zwar bereits für die kommende Badesaison. Der Aufruf wirkt recht kurzfristig, soll doch nach den Vorstellungen der Verwaltung der Badebetrieb bereits am 1. Mai beginnen. So war es in der Vergangenheit üblich, und so soll es auch festgeschrieben werden im neuen Pachtvertrag, „welcher eine Gewährleistung des Badebetriebes für die Öffentlichkeit vom 1. Mai bis zum 30. September eines jeden Jahres voraussetzt“, wie es in der Ausschreibung heißt.

Bauamtsleiter Christopher Eichwald indes hält den Zeitplan für „durchaus realistisch“. Angestrebt sei, dass das neue Pachtverhältnis am 1. April startet. Zu seinem Optimismus kommt er auch angesichts der bereits bei der Stadt eingegangenen Resonanz. „Wir hatten bereits Interessenten, die sich vor dem offiziellen Start des Vergabeverfahrens bei uns gemeldet haben“, sagt er. Über deren Anzahl wollte er keine Angaben machen. Man habe diese Kandidaten nun noch einmal gesondert angeschrieben, damit sie sich offiziell bewerben können.

Das Verfahren zur Auswahl des künftigen Strandbad-Pächters erfolgt in mehreren Stufen. Bis 19. Februar müssen sich Interessenten melden, damit sie im Verfahren berücksichtigt werden. Wenn sie die erste Auswahl bestehen, müssen sie in einem zweiten Schritt bis 13. März ein vollständiges Konzept einreichen. Am 21. März werden die Konzepte in der Stadtverordnetenversammlung vorgestellt. Der Pachtvertrag soll dann für fünf Jahre abgeschlossen werden. Es gehe um ein langfristiges Engagement, das konzeptionell und eventuell auch baulich über die Jahre umgesetzt werden soll, so Eichwald.

Zuletzt war das Strandbad sieben Jahre lang von Dirk Nusse betrieben worden. Dieser kündigte nach Angaben des Bauamtsleiters aber zum Ende des vergangenen Jahres seinen Vertrag mit der Stadt. Bestandteil des Konzeptes für das Strandbad war in der Vergangenheit auch, dass der Badebetrieb bewacht war. Nusse arbeitete zu diesem Zweck mit dem DLRG-Kreisverband Berlin-Mitte zusammen.

In der neuen Ausschreibung ist die Anwesenheit von Rettungsschwimmern noch nicht explizit als zwingende Anforderung an den neuen Betreiber genannt. Nach den Vorstellungen der Stadt soll das Schwimmen im Storkower Strandbad aber auch in Zukunft unter Aufsicht stattfinden. „Wir gehen davon aus, dass durch den Pächter ein gesicherter Badebetrieb gewährleistet wird“, sagt Eichwald. Interessenten, die aus der ersten Stufe des Verfahrens in die zweite zugelassen werden, erhalten nach seinen Worten noch einmal gesondert die konkreten Vorgaben durch die Stadt.