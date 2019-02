Stein für Stein fällt eine Landmarke

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Der alte Schlot des Spanplattenwerks (Sonae Arauco Beeskow GmbH) wird abgerissen. Arbeiter der auf Schornsteinarbeiten spezialisierten Firma MW Industrieservice aus Erkelenz (Nordrhein-Westfalen) tragen das 80 Meter hohe Bauwerk Stein für Stein ab. Dazu haben sie an der Krone des Bauwerks ein rundes Baugerüst in Form einer Manschette angebracht. Die Arbeiter erreichen die Spitze per Aufzug, sie sind wie Bergsteiger mit Klettergeschirren und Seilen gesichert.

Wie Werkleiter Jan Riekert mitteilt, dauern die Arbeiten wegen der vorsichtigen Vorgehensweise zweieinhalb Monate. Mit dem Schornstein verschwindet eine Landmarke, die schon von mehren Kilometern Entfernung aus sichtbar ist, aus dem Panorama. Der Schornstein ist das höchste Bauwerk Beeskows. Das zweithöchste ist mit rund 60 Metern die Marienkirche, der Bergfried misst rund 30 und der Schlauchturm 27 Meter.

Der Schlot wurde 1978 errichtet, als für die neue Anlage ein Kesselhaus samt Abzug benötigt wurde, teilt der stellvertretende Werkleiter Steffen Schur mit. Damals wurden neue Hallen für die Spanplattenpressen errichtet. Das Kesselhaus diente zur Beheizung der Hallen und Großmaschinen. 1996 wurde mit der Errichtung des Werks für mitteldichte Faserplatten (MDF) ein neues Heizkraftwerk errichtet, das über einen eigenen Schornstein aus Stahl verfügt. Eine Zeitlang diente das alte Kesselhaus samt Schlot als Notstromversorgung, so Schur.

Letztlich wurde die alte Heizanlage überflüssig, die Bauwerke stehen seit dem ungenutzt auf dem Firmengelände. Bei der jüngsten Überprüfung der Standfertigkeit durch den Tüv im Jahr 2017 wurden bauliche Mängel festgestellt. Das Werk stand vor der Option „Sanierung oder Abriss“. „Wir haben schon einmal 2,5 Meter von der Krone abgetragen, aber jetzt war der Schornstein nicht mehr zu retten“, so Schur. Der Zweckbau stehe auch nicht unter Denkmalschutz. Der Schlot ist mit Ziegelsteinen und Schamott erbaut wurden. Er ist zweischalig. Beim Abriss gehen die Spezialisten abwechselnd so vor: das Innenfutter wird zur Vermeidung von Staub in den Schlot hineingeworfen, anschließend wird die äußere Hülle abgetragen, erläutert Gerd Sarrach, Bauleiter der Beeskoer Firma Kurylyszyn, Hauptauftragnehmerin des Abrisses.

Die Sonae Arauco GmbH hat im vorigen Jahr angekündigt, am Beeskower Standort rund 50 Millionen Euro zu investieren. Ziel sei, das 50 Jahre alte Spanplattenwerk durch moderne Anlagen zu ersetzen. In diesem Zuge ist auch eine veränderte Zuwegung zum Werksgelände vorgesehen. Im größten Beeskower Industriebetrieb arbeiten derzeit rund 300 Menschen, darunter 15 Lehrlinge.(jök)