Welt der Schlösser

Patrizia Czajor

Neuzelle (MOZ) Es ist ein lebensgroßer Katalog märkischer Herrenhäuser und Schlösser, der seit Freitag wieder im Kalefaktorium im Kreuzgang des Klosters Neuzelle zu sehen ist. Die Ausstellung „Junger Blick auf Altes“ dokumentiert die Ergebnisse eines deutsch-polnischen Schülerprojekts, bei dem junge Menschen insgesamt 38 Bauwerke und Denkmäler auf beiden Seiten der Grenze erkundet haben. Beschäftigt haben sich die Schülerinnen und Schüler vom Gymnasium im Stift Neuzelle, der Katholischen Grundschule in Neuzelle, der Medienschule Babelsberg sowie vom Europäischen Gymnasium aus Zielona Góra zum Beispiel mit dem Schloss Lieberose, den Herrenhäusern Selchow und Ragow oder den Gutsanlagen Sauen und Heinersdorf. Jetzt haben die Elftklässler des Rahngymnasiums das Projekt mit einer Seminararbeit abgeschlossen. Da passt es gut, dass die Ausstellung jetzt wieder nach Neuzelle zurückkehrt, wo sie im Mai des vergangenen Jahres eröffnet worden ist. „Jetzt haben wir noch einmal die Möglichkeit, uns selbst ein bisschen zu loben“, sagt Dorothee Schmidt-Breitung, die das Projekt begleitet hat. Denn überall dort, wo die Ausstellung im vergangenen Jahr gezeigt worden ist – etwa in Beeskow, Zielona Góra oder Potsdam – sei sie auf großes Interesse gestoßen, wie die freiberufliche Restauratorin berichtet. Sehr stolz ist Dorothee Schmidt-Breitung aber vor allem auf die Schüler, die ihrerseits sehr viel mitgenommen hätten. „Das Feedback war sehr gut.“ Und auch Grit Wellkisch, Schulleiterin des Gymnasiums, freut sich, dass die intensive Beschäftigung mit den Schlössern in der eigenen Umgebung den Jungen und Mädchen viel gegeben habe. „Einige sagten, dass sie sicher noch in zehn Jahren darüber reden werden.“

Für Kurt Richard Ulrich bot das Projekt die Möglichkeit, sich auch mal mit dem zu beschäftigen, das ihn umgibt. Ganz in der Nähe seines Wohnorts befindet sich nämlich das Schloss Lieberose, deren Historie der 17-Jährige so genauer erforschen konnte. „Vorher habe ich gar nicht wahrgenommen, wie groß es eigentlich ist.“ Während der Seminararbeit ging er der historischen Entwicklung auf den Grund, die ihn von der Renaissance bis zur Barockzeit, in der das Gebäude zu einer Vierflügel-Anlage umgebaut worden ist, schließlich bis zur Gegenwart führte. Der Gymnasiast fand heraus, dass es seit dem Zweiten Weltkrieg, bei dem das Haus von Bomben getroffen wurde und seine Besitzer nach Schweden flohen, mehr oder weniger dem Verfall überlassen wurde. „Es ist ein langsames Vergessen.“

Wie gut eine Kombination aus Alt und Neu funktionieren kann, davon durfte sich Ann-Catalin Wellkisch überzeugen. Sie lernte während des Projekts die Eigentümer des Herrenhauses in Selchow kennen, die sie bei der geschichtlichen Spurensuche unterstützten. Das Ehepaar aus Berlin hatte das Haus 2012 gekauft und daraufhin aufwendig restauriert. „Es ist ein altes Haus, das sie mit Modernität verknüpft haben.“ Heute vermietet die Familie das Gebäude mit seinen neun Schlafzimmern, einem Kinosaal, Musikzimmer und Wellnessbereich zum Beispiel an Hochzeitspaare. Überrascht hatte die Besitzer vor einigen Jahren eine ungewöhnliche Anfrage aus England. Es kontaktierte sie eine Nachfahrin der Familie Mankiewitz, die das Haus zu Beginn des 20. Jahrhunderts bauen ließ. „Sie wollte den 60. Geburtstag ihres Mannes in Selchow feiern.“

Was die Schüler sonst noch so über die Schlösser und Herrenhäuser in Deutschland und Polen herausgefunden haben, können Interessierte noch bis zum 28. April in der Ausstellung im Kloster Neuzelle lesen. (pac)