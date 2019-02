Smartphone & Co.

dpa

Berlin (dpa) Berliner Kinder nutzen schon im Vorschulalter intensiv elektronische Medien. Jedes vierte Kind kann dabei sogar auf ein eigenes Gerät zurückgreifen. Das ergibt sich aus einer am Freitag in Berlin veröffentlichte Auswertung der Einschulungen im Jahr 2017. Etwa 60 Prozent der rund 30 000 vor Schuleintritt untersuchten Kinder konsumierten Medien bis zu eine Stunde pro Tag. Weitere knapp 24 Prozent spielten oder schauten sogar bis zu zwei Stunden täglich.

Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD) verwies auf Unterschiede beim Konsum elektronischer Medien. „Der Anteil von Kindern mit eigenen elektronischen Geräten ist in Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf mit fast 40 Prozent besonders hoch, während in Friedrichshain-Kreuzberg nur 14,9 Prozent ein eigenes Gerät besitzen“, sagte Kolat in einer Mitteilung. Zum Schuljahr 2017/18 wurden nach den Angaben 16 429 Jungen und 15 050 Mädchen vor ihrer Einschulung untersucht.