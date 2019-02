„Keine Freibriefe für Jäger“

Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Das Thema Wölfe hat am Donnerstagabend die Stadtverordneten der Kurstadt beschäftigt. Allerdings auf ganz unterschiedliche Weise: Während sich die einen gegen „Panikmache“ aussprachen, sahen sich die anderen einer ernstzunehmenden Bedrohung gegenüber.

„Hat hier wirklich ernsthaft jemand Angst vor dem Wolf?“, fragte Evelyn Faust aus Bralitz in der Einwohnerfragestunde der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend im Bad Freienwalder Rathaus. Die beim Naturschutzbund Engagierte kritisierte die „Panikmache“, die mit einer Erklärung der Stadt zur wolfsfreien Zone einhergehe.

Denn die stand auf der Tagesordnung der ersten Sitzung des Gremiums im neuen Jahr. Zudem, so Evelyn Faust weiter, gebe es keine gesetzliche Grundlage für ein solches Unterfangen. Das unterstrich auch Günter Wartenberg, der für die SPD im Stadtparlament sitzt, in seinem Redebeitrag zum Thema. „Diese Vorlage ist nicht rechtskonform“, konstatierte er am Donnerstagabend im Ratsaal.

Sie sah vor, die brandenburgische Landesregierung aufzufordern, sich gegenüber dem Bund nachdrücklich dafür einzusetzen, dass der strenge Schutz des Wolfes auf europäischer Ebene gelockert wird, da die Art nicht mehr vom Aussterben bedroht sei. Auch solle er ins Jagdrecht – mit Jagdzeiten und Abschussquoten – aufgenommen werden, damit der Wolf wie anderes Wild auch jagdlich reguliert werden könne, so die Vorlage. Auf Landesebene seien schon jetzt alle zulässigen Mittel auszuschöpfen, so der Beschlussvorschlag, um die Zahl der Wölfe zu reduzieren, indem in besonders gefährdeten Regionen zum Schutz der Weidetiere Schutzjagden durchgeführt werden, den betroffenen Tierhaltern und örtlichen Jägern das recht zugebilligt wird, angreifende Wölfe zur Gefahrenabwehr zu töten. Zudem sollen Gebiete wie Naturreservate, Tagebaukippen und Truppenübungsplätze als Rückzugsräume ausgewiesen werden, in denen die Tiere unbehelligt bleiben würden.

Weiterhin forderte Günter Wartenberg in der Diskussion, „keine Freibriefe für Jäger“ auszustellen. Sein Parteifreund Detlev Wieland sagte, man müsse nicht auf jeden Güterzug, der durch die Stadt rolle, aufspringen. Und vor allem nicht in Panikmache verfallen.

Auch Fraktionschef Udo Schonert äußerte sich ähnlich: „Wir sollten uns um die wichtigen Dinge kümmern“, sagte er. Den letzten Wolf den er gesehen habe, sei im Märchenbuch seiner Oma vorgekommen, so Schonert polemisch.

„Zumal sich der Wolf nicht daran halten wird“, argumentierte Sybille Knospe (Linke) gegen die Erklärung der Stadt zur wolfsfreien Zone. „Wir werden damit leben müssen.“

„Es gab bereits eine Vielzahl von Zwischenfällen“, sagte Hanno Hemm, Fraktionsvorsitzender der CDU im Stadtparlament. Deshalb hätten sich bereits viele Gemeinden dem Begehren angeschlossen. Schließlich sei die Gefahr, die vom Wolf ausginge, existenzbedrohend für viele Tierhalter, so Hemm.

Auch Vera Wesner (Linke) unterstrich, wie sehr die Landwirtschaft unter der Problematik aus ihrer Sicht leide. zudem gebe es die Anträge nur, weil die Art nicht mehr im Bestand gefährdet sei. „In Schiffmühle gibt es den Wolf seit Jahren“, so die Stadtverordnete. „Deshalb gibt es Bürger, die ängstlich geworden sind.“ (Siehe auch Seite 18)