Fontane beäugt interessiert das Apothekerhaus

Ulf Grieger

Letschin (MOZ) In diesem Jahr begeht Brandenburg den 200. Geburtstag Theodor Fontanes. Der märkische Dichterfürst hat auch im Oderland tiefe Spuren hinterlassen. In seinen Romanen und in den „Wanderungen“ beschreibt er Land und Leute auf wunderbare Weise. Die MOZ will Sie mit einer Serie durchs Fontanejahr begleiten. Heute: Letschin.

Die Büste vor der Letschiner Fontane-Apotheke hätte dem Dichter sicher gefallen. Nicht nur, weil das Werk des Marxdorfer Künstlers Ehrhard Thoms den interessierten Blick des schon reiferen Dichters wiedergibt, sondern, weil sich darum auch Geschichten ranken. Über die vielfältigen Beziehungen Fontanes zu Letschin und Gusow kann man im aktuellen Jahrbuch Märkisch-Oderland nachlesen. Manfred Gill und Peter Studier haben es aufgeschrieben. Auch der Bad Freienwalder Heimatkalender hat Fontane zum Thema. Angelika Griebenow zeigt darin die Beziehungen zum Oderland auf und Reinhard Schmook beschreibt, wie schwer es dem Wanderer gefallen war, Zutritt ins Schloss Cunersdorf zu bekommen. Schließlich gehört er nicht zur Oberschicht Preußens.

In Letschin blickt Fontane auf die gleichnamige Apotheke. Nach dem Bau des Kreisels mit dem Wappen-Hahn wäre seine Adresse beinahe „Karl-Marx-Straße geworden. „Aber wir wollten, dass die Fontane-Apotheke an der Fontane-Straße bleibt. Deshalb ist nur die gegenüberliegende Straßenseite Karl-Marx-Straße geworden“, erzählt Letschins Bürgermeister Michael Böttcher.

Na, ob ihm das gefallen hätte? Ganz bestimmt. Denn, auch wenn der junge Fontane auch mal auf den Barrikaden des revolutionären Berlins 1848 gesehen worden war, hielt er es doch eher mit den Konservativen als mit den Kommunisten.

Die Idee für die Büste hatte der Naturschützer Alfred Böhme, erinnert sich Ehrhard Thoms. Als er die Büste schuf, kam allerdings die Wendezeit und der Bronzeguss verzögerte sich. Amtsdirektorin Jutta Lieske war es vorbehalten, das Projekt realisieren zu lassen. In der berühmten Gießerei Herrmann Noack, seit 1897 in Berlin-Friedenau ansässig, wurde das Werk gegossen. Noacks hatten übrigens auch die Arbeiten von Lew Kerbel für die Mahnmale der Roten Armee, auch für das auf den Seelower Höhen, gefertigt. Eine Verbindung, mit der der Dichter sicher wohl auch zufrieden sein könnte.

Ehrhard Thoms war es wichtig, dass der Betrachter auch etwas von der Statur des Dichters erfährt. „Er war so groß wie ich, etwa 1.83 Meter“, erzählt Thoms. Geschaffen wurde das Werk für den Fontane-Park, wo der Dichter im satten Grün auf einen Birnenbaum zu schauen hatte. Eine Anspielung auf den Krimi „Unterm Birnbaum“, der auch in Letschin spielt. Dort hatte der Sockel allerdings nicht ganz die rechte Höhe. Außerdem war er mehrmals umgestoßen worden. Vom neuen Platz schaut Fontane dahin, wo seine Eltern 1838 die Apotheke erworben haben. Von der Richtigkeit des Standortes hatte sich Renate Müller, Inhaberin der Fontane-Apotheke, genau informiert. Das Fachwerkhaus war zwar 1866 abgebrannt. Aber die heutige Apotheke wurde auf den Grundmauern errichtet, betont sie. Auch wenn es im Dorf Leute gibt, die meinen, es sei das Nachbarhaus an der Ecke gewesen. Fontanes Kopf soll dort auch bleiben, wenn die Apotheke zum Jahresende in den ehemaligen Blumenladen umzieht, versichert der Bürgermeister.