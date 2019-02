Gewi reißt 194 Wohnungen ab

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Um den Leerstand nicht weiter anwachsen zu lassen, wird die städtische Gebäudewirtschaft (Gewi) in diesem Jahr weitere fünf Gebäudeblöcke mit mehr als 190 Wohnungen abreißen lassen. Der Leerstand liegt derzeit bei 18 Prozent.

Beim Neujahrsempfang hatte Bürgermeister Frank Balzer noch lobend hervorgehoben, dass sich der Wegzug aus Eisenhüttenstadt im vergangenen Jahr verringert hat. Doch die Zahl ist noch lange nicht so gering, dass das einen positiven Einfluss auf den Wohnungsmarkt in Eisenhüttenstadt hat. Zumal Eisenhüttenstadt vor allem ein Problem damit hat, dass mehr Menschen sterben, die schon in Wohnungen leben, als neue geboren werden. Für die Wohnungsunternehmen wird deshalb der Abriss von Gebäuden weiter ein Thema bleiben, um den Leerstand nicht weiter wachsen zu lassen.

Die städtischen Gebäudewirtschaft wird in diesem Jahr fünf Wohnblöcke abreißen lassen, mit mehr als 190 Wohnungen. Zum einen ist das der Block in der Puschkinstraße 16 bis 20 mit 40 Wohnungen betroffen, der eigentlich schon längst verschwunden sein sollte. Weil unter anderem nicht rechtzeitig die Ausweichwohnungen fertig geworden sind, hat sich der Zeitplan verschoben. Nun werden im Februar die Abrissbagger anrücken.

Auf dem Plan für dieses Jahr stehen noch weitere Gebäude. Im Geschäftsbericht für 2017, der kürzlich im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde, heißt es im Bezug auf den weiter anzunehmenden Bevölkerungsrückgang und dem damit zusammenhängenden Rückgang von Haushalten: „Für die GeWi bedeutet dies, bei einem Leerstand von 1315 Wohnungen (Mai 2018) ein weiteres Rückbaupotential von zirka 700 in der Regel unsanierten Wohnungen im Wesentlichen in den peripheren Standorten der Stadt.“ Der Wohnungsbestand der Gebäudewirtschaft werde sich bis zum Jahr 2020 auf nahezu die Hälfte des einstigen Bestandes verringern. „Der verbleibende Kernbestand wird marktfähig sein und das gesamte Nachfragespektrum abdecken“, steht im Geschäftsbericht.

Abgerissen werden die Würfelblöcke in der Herderstraße 13 und 14, die in das Raster fallen, dass sie unsaniert sind und sich in peripherer Lage befinden, also außerhalb des Stadtzentrums. Damit werden 66 Wohnungen vom Markt genommen. Gleiches gilt auch für das Hochhaus in der Fürstenberger Straße 9 sowie den Würfelblock in der Fürstenberger Straße 15. Auch diese Gebäude sind unsaniert, gehören noch zum VII. Wohnkomplex, der inzwischen fast komplett verschwunden ist. In dem Hochhaus befinden sich 55, in dem Würfelblock 33 Wohnungen. Insgesamt wird der Wohnungsbestand durch die Maßnahmen um 194 Einheiten verringert.

Aber die Gewi verkleinert ihren Bestand nicht nur durch Abriss, sondern auch über Verkauf. So hatte es mit der Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft (EWG) 2015 eine Kooperationsvereinbarung gegeben, dass die EWG von der Gewi in Innenstadtlage – im IV.Wohnkomplex zwischen Fritz-Heckert-Straße und Diehloer Straße – Blöcke mit insgesamt 300 Wohnungen kauft und dafür, ebenfalls in peripherer Lage, Plattenbauten vom Markt nimmt. Der Verkauf der Blöcke steht kurz vor dem Abschluss.

Der Leerstand bei dem städtischen Unternehmen beträgt derzeit 18 Prozent, sagt Oliver Funke, Geschäftsführer der Gewi. Aber er schränkt ein: Zieht man davon den gewollten Leerstand ab, wegen Sanierung oder eben wegen Abriss, liegt der Leerstand bei zwölf Prozent.