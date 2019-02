Stadt stoppt Straßenausbau

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Die Stadtverordneten haben am Donnerstag eine Reihe von Änderungsantragen für den Haushalt 2019 beschlossen. Die Verwaltung wird sie jetzt in einen neuen Etat-Entwurf einarbeiten. Ohne Debatte wurde das Straßenausbauprogramm für zwei Jahre gestrichen.

Mit großer Mehrheit haben die Stadtverordneten der Bereitstellung von 25 000 Euro im Haushalt 2019 zugestimmt, mit deren Hilfe ein Kulturveranstaltungskonzept für Strausberg erstellt werden soll. Ein Hauptziel der Beschlussvorlage der Links-Fraktion ist die Sicherung des Veranstaltungsbetriebes auf der Festwiese. Nach wiederholten Anwohnerbeschwerden über zu laute Feiern und dem Ende der Interessengemeinschaft Kulturpark (wir berichteten) steht das Areal vor einem Neuanfang.

Bürgermeisterin Elke Stadeler war die Vorlage zu unpräzise. „Wollen Sie nur den Kulturpark betrachtet wissen oder die gesamte Stadt? Wir brauchen mehr Futter“, sagte sie. Das Ganze inhaltlich zu untersetzen, werde Aufgabe sein, „wenn die Vorlage beschlossen ist“, sagte Steffen Schuster (U.f.W. Pro Strausberg). Jürgen Schmitz (grün, liberal, bürgernah) lehnte den Antrag mit Verweis auf die vorläufige Haushaltsführung ab. In dieser befindet sich Strausberg seit Jahresbeginn, da ein Beschluss über den von der Verwaltung vorgelegten Etat-Entwurf Ende 2018 nicht zustande kam.

„In der vorläufigen Haushaltsführung sind nur nicht abweisbare Ausgaben gestattet“, sagte Schmitz über die freiwillige Aufgabe Kulturpark. „Welche Sicherheit haben wir, dass wir bis zur Kommunalwahl einen genehmigten Haushalt haben?“, fragte er. „Es ist ein ganz normales kommunalpolitisches Geschäft, Änderungsempfehlungen für den Haushalt zu machen“, erwiderte Ronny Kühn (Linke). „Wir diskutieren diese Dinge seit November. Es geht darum, politische Einigkeit herzustellen, um einen Haushalt aufstellen zu können. Und am Ende gibt es entweder eine Über- oder Unterdeckung.“ Wie hoch diese ist, wird sich zeigen, wenn die Stadt die Kosten für diesen und alle anderen Änderungsbeschlüsse eingearbeitet hat. Der neue Etat-Entwurf soll im Frühjahr vorliegen.

Sibylle Bock (SPD) warb für das Konzept. „Wir steuern als Stadt auf 30 000 Einwohner zu, sollten Kulturpolitik aus einem Guss machen. Das hier wäre ein Anfang“, sagte sie. „Wenn die Stadt so ein Konzept entwickelt hätte, bräuchten wir es nicht beantragen.“ Kulturausschussvorsitzender Gregor Weiß (Linke) kündigte für Ende Februar ein Treffen von Ausschussmitgliedern und weiteren in der Sache beteiligten im Kulturpark an, um sich die Gegebenheiten anzusehen und Ideen zu entwickeln.

Ebenso wie das Kulturparkkonzept fanden weitere Vorlagen die Zustimmung der Stadtverordneten. Mit 14 Ja, zehn Nein-Stimmen und drei Enthaltungen votierten sie für die Schaffung einer weiteren Stelle in der Verwaltung, die sich ausschließlich um die Akquise und Betreuung von Förderprogrammen kümmert. Elke Stadeler hatte dieses Ansinnen zuletzt mit Verweis auf arbeitsorganisatorische Untersuchungen und mögliche Umstrukturierungen im betreffenden Fachbereich kritisiert. Zugestimmt wurde auch der Erhöhung der Auszubildenden um eine Stelle. Vorgesehen ist ein Duales Studium. Ziel ist, dass die Verwaltung ihre Führungskräfte künftig selbst ausbildet.

Mit deutlichen Mehrheiten votierten die Stadtverordneten dafür, 20 000 Euro für den behindertengerechten Ausbau von Haltestellen einzuplanen sowie 50 000 Euro für erste Schritte zum Bau eines Geh- und Radweges zwischen Handelscentrum und Lustgarten. Außerdem sollen 200 000 Euro für den Breitbandausbau und 10 000 Euro für freies WLAN bereitgestellt werden. Ohne Diskussion, das Thema war in den Ausschüssen heiß diskutiert worden, wurde der Straßenausbau für die Jahre 2019 und 2020 gestoppt.