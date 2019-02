Und die Welt schaut zu

Stefan Klug

(MOZ) Ein einsames Landhaus irgendwo im ländlichen Italien soll die Zweisamkeit garantieren, die Bryan und Cassy brauchen, um ihre Beziehung zu kitten. Doch so richtig will der Plan nicht klappen. Zuerst bekommt er die Bilder nicht aus dem Kopf, die sich durch die Untreue von ihr eingebrannt haben. Dann taucht da plötzlich ein Nachbar auf, der immer da ist, wenn er gerade nicht gebraucht wird. Und irgendwie scheint jener Federico auch aufs beste informiert zu sein, was bestimmte private und teils auch intime Details des Paares betrifft. Kurzum, weder Bryan noch Cassy ist der Typ geheuer. Als sie den Grund erfahren, ist es fast schon zu spät.

Nachdem sich Emily Ratajkowski in „Darkness“ für ihre Verhältnisse noch recht zugeknöpft gezeigt hat, wird sie hier eher wieder ihrem Image als zeigefreudiges Starlet gerecht. Ob Pool oder Dusche, besonders viel Klamotten muss der Fundus für sie nicht bereithalten. Ihren Filmpartner indes turnt das weniger an. Denn Aaron Paul als gehörnten Lover will die Kombi aus bella Italian und bella Donna nicht dazu bringen, zu verzeihen. Wirklich Schwung in die Sache bringt also jener Fremder, dessen Tun sich nicht so wirklich erschließen will. Die Auflösung zum Ende hin scheint dann, so ganz ohne Erklärung, ein wenig an den Haaren herbeigezogen. Zumindest aber lässt George Ratliff den Zuschauer lange genug im dunkeln tappen, so dass der das ja spärlich besetzte Stück doch irgendwie spannend findet.

Genre: Thriller; FSK 16 Jahre; Laufzeit: 97 Minuten; Verleih: Constantin; Regie: George Ratliff; Emily Ratajkowski, Aaron Paul, Riccardo Scamarcio; USA 2018