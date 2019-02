Mehr Action, weniger Sci-Fi

© Foto: 20th Century Fox HE

Stefan Klug

(MOZ) Alles Gute kommt von oben? Nicht immer, wie Quinn McKenna feststellen muss. Denn mitten in einem Einsatz gegen ein Drogenkartell stürzt ein Alienraumschiff auf den Scharfschützen. Ein Predator geht von Bord, dem die gesamte Crew von McKenna zum Opfer fällt. Dennoch gelingt es irgendwie, des Außerirdischen habhaft zu werden und der Soldat kann sich sogar einige Ausrüstungsgegenstände sichern. Kurze Zeit später ist der Predator wieder frei und bahnt sich einen blutigen Weg dorthin, wo er seine Siebensachen wähnt. Und das ist bei McKennas autistischem Sohn daheim. Papa selbst wusste zuviel und wird von einer geheimen Regierungstruppe gefangen gehalten. Doch es gelingt die Flucht und seine neuen Kameraden von der Kategorie verrückt zögern nicht, Quinn bei der Rettung des Sohnes zu helfen.

Man könnte jetzt lang und breit darüber referieren, inwieweit das „Upgrade“ dem Original das Wasser reichen kann. Doch seien wir doch mal ehrlich, letzteres mit Arnold Schwarzenegger ist über 30 Jahre her, wer kann sich da wirklich noch dran erinnern. Jemand, auf den das zutrifft ist Shane Black, der seinerzeit am Drehbuch beteiligt war und nun Regie geführt hat. Man sollte sich also drauf verlassen können, dass das Thema richtig angegangen wurde. Allerdings, um doch mal einen Vergleich zu bemühen, hat sich die Herangehensweise etwas verändert. Der neue Preditor ist weniger Sci-Fi, betont mehr den Action-Part und setzt auf einige Gore-Elemente. Ganz neu kommt ein gerüttet Maß Humor dazu, kurzum, die Mischung ist durchaus erfrischend und die Geschichte wurde kurzweilig inszeniert. Die Spezialeffekte können sich meistens sehen lassen und übertreiben nur selten wirklich. Schließlich macht der Cliffhanger deutliches Hoffnung, dass es eine spektakuläre Fortsetzung geben könnte.

Genre: Action; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 107 Minuten; Verleih: 20th Century Fox HE; Regie: Shane Black; Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Jacob Tremblay; USA 2018