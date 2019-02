Koalition zu Nachbesserungen am eigenen Entwurf bereit

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Rund 4000 Windräder gibt es in Brandenburg bereits. Die Akzeptanz für die Errichtung weiterer Anlagen schwindet. Rot-Rot will nun mit einem finanziellen Angebot an die betroffenen Gemeinden gegensteuern. Doch das erweist sich als kompliziert.

Pro Jahr 10 000 Euro für jedes neue Windrad. Aber erst ab 2020. Sämtliche noch in diesem Jahr geplanten Anlagen dürfen ohne die Sonderabgabe errichtet werden. So wollen es SPD und Linkspartei. „Wie wollen Sie das den Leuten erklären?“, fragte der CDU-Abgeordnete Dierk Homeyer in der Landtagsdebatte zum Gesetzentwurf der Regierung. „Sie verschieben die Einführung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag.“

Für die CDU ist das nicht der einzige heikle Punkt am Regierungsplan für eine Sonderabgabe. Bedenklich sei auch, dass Nachbargemeinden leer ausgehen sollen. „Aber dort sehen und hören die Leute die Anlagen doch auch“, so Homeyer. „Sie sorgen nicht für mehr Akzeptanz, sondern für mehr Politikverdrossenheit“, warnte er die Koalition. Gleichwohl sei das Anliegen richtig. Die CDU hat einen eigenen Entwurf für eine Sonderabgabe erarbeitet, der umgehend wirksam werden würde, etwas höhere Zahlungen vorsieht und betroffene Gemeinden im Fünf-Kilometer-Radius um das Windrad profitieren lässt.

Redner der Koalition zeigten sich offen für Nachbesserungen. Ralf Holzschuher erinnerte für die SPD daran, dass man mit der Regelung bundesweit Vorreiter sei. Thomas Domres (Linke) sagte, dass die von einer Mehrheit gewollte Energiewende ohne einen weiteren Ausbau der Windkraft nicht gelingen könne. „Aber wir brauchen mehr Akzeptanz. Und die bekommen wir, wenn das Windrad zum Beispiel die örtliche Kita mitfinanziert.“ Der fraktionslose Abgeordnete Péter Vida hielt dagegen, dass eine Finanzspritze für Kita oder Dorffest keine Entschädigung für täglich erfahrene Belastungen durch Windräder sei.

Heide Schinowsky von den Bündnisgrünen hielt der SPD vor, ein falsches Spiel zu betreiben. Sie erinnerte an die Brandenburger Bundesratsinitiative, den Gemeinden beim Windradbau das letzte Wort zu lassen. „Wenn die Privilegierung der Windkraft fällt, brauchen wir gar kein Akzeptanz-Gesetz, weil dann keine neuen Räder mehr gebaut werden.“ Heide Schinowsky plädierte dafür, dass Kommunen aus verschiedenen Beteiligungsmöglichkeiten auswählen können.