Hitzige Diskussion um neue Feuerwache

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Oliver Fritz, Löschzugführer der Kremmener Feuerwehr, hielt es nicht mehr auf seinem Sitz. Gut eine Stunde hatten zu dem Zeitpunkt die Stadtverordneten die Standortfrage der neuen Feuerwache erörtert und teils heftig diskutiert. Fritz appellierte an die Abgeordneten, das Thema, das die Kameraden seit gut fünf Jahren beschäftigt, endlich voranzubringen. „Wir müssen jetzt Nägel mit Köpfen machen“, sagte er. „Die Zustände sind unzumutbar.“

Der Ortsbeirat sowie der Bauausschuss konnten sich im Vorfeld nicht auf den momentan anvisierten Platz an der Straße der Einheit einigen. Grund: Der Standort sei nicht geeignet, die Alternative am Schlossdamm solle noch einmal in Betracht gezogen werden. „Wir stehen ganz klar hinter dem Neubau, sehen die unzumutbaren Bedingungen“, wollte Ortsvorsteher Eckhard Koop (parteilos) klargestellt wissen. Aber es gebe Bedenken hinsichtlich des Standorts an der Schule, auf der Rasenfläche des Sportplatzes. Laut Koop beraube sich die Stadt damit einer möglichen Schulerweiterung. „Wir müssen das planerisch angehen“, so Koop. Er brachte die Fläche zwischen Edeka und Ortseingang ins Spiel.

„Vor anderthalb Jahren lehnten die Stadtverordneten den Standort am Schlossdamm ab“, argumentierte Bürgermeister Sebastian Busse (CDU). „Dort ist es auch nicht möglich, eine Wache zu bauen.“ Die Verwaltung habe sich daraufhin auf Suche nach Alternativen begeben. Eine Idee war der leerstehende Aldi-Markt an der Berliner Straße. „Am letzten Tag hat Aldi gesagt, wir verkaufen doch nicht, wir vermieten nur“, so Busse. „Damit war das Vorhaben wieder hinfällig.“

Am Sportplatz werden laut Rathauschef nun zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die alte Wache könne der Bauhof nutzen, die neue Wache – Kosten: mehr als zwei Millionen Euro – könne bei Bedarf rechterhand sogar ausgebaut werden. Busse kritisierte, dass der Ortsbeirat sich mit seinen Bedenken nicht im Vorfeld bei ihm gemeldet habe. Er ging noch einen Schritt weiter und warf Koop vor, seine Arbeit mit der erneuten Diskussion zu verhindern. „Ich möchte nicht immer nur blockiert werden, wir können vorher reden“, sagte er. Koop wies den Vorwurf entschieden von sich. Er blockiere das Vorhaben nicht, er äußere nur seine Bedenken. Busse entschieden: „Du blockierst vielleicht nicht die Feuerwehr, aber du willst mich blockieren.“

Platz für die benötigte Schulerweiterung werde mit dem Neubau auf dem Sportplatz jedenfalls nicht weggenommen, so der Bürgermeister – wieder auf sachlicher Ebene – weiter. „Wir denken an die Feuerwehr, die Schule, den Hort, den Sportverein, an die Zukunft von Kremmen“, sagte er. Klar sei, die Schule brauche weitere Klassenräume, mindestens vier an der Zahl. Busse ließ kurz in seine Stadtpläne blicken: „Vielleicht bauen wir einen neuen Hort und nutzen den neben der Schule für weitere Klassenräume.“

Die Stadtverordneten einigten sich am Ende und votierten mit elf Ja-Stimmen für die Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens für den neuen Feuerwehrstützpunkt an der Straße der Einheit. Christoph Brunner (BfB), Arthur Förster (UWG/LGU) und Eckhard Koop stimmten dagegen, Stefanie Gebauer (UWG/LGU) enthielt sich.