Tabakhändler Georg van der Mee gibt die meisten seiner Läden ab

Siegmar Trenkler

Neuruppin Georg van der Mee ist in der Region kein Unbekannter. Ab 1999 betrieb er in Spitzenzeiten bis zu zehn Tabak- und Zeitschriftenläden von Fehrbellin bis Wittstock. Nun gibt er alle bis auf zwei ab.

Mit seinem trockenen Humor und seiner freundlichen Art ist der 67-Jährige vielen Leuten bekannt. Sein Geld mit dem Verkauf von Tabak, Zeitschriften und Lottoscheinen zu verdienen, war aber nie das Ziel des gebürtigen Westfalen gewesen. „Es hat sich einfach so ergeben“, berichtet er in seinem Laden an der Scholtenstraße in Neuruppin – einem der beiden verbleibenden Geschäfte.

Eigentlich sah sein Lebensentwurf komplett anders aus. Ausgehend vom Vater, der Schulrat und später Schulamtsdirektor war, hatte sich van der Mee anfangs entschieden, in dessen Fußstapfen zu treten. Er studierte auf Lehramt Mathe, Physik, Chemie und Theologie. Der Weg schien klar vorgezeichnet, sogar verbeamtet auf Lebenszeit war van der Mee schon. „Aber die Vorstellung, morgens mit meiner Tasche zur Schule zu gehen, die mittags wieder zu schnappen und wieder zurück nach Hause, und das dann bis ich 65 bin – das war eine endlos lange Zeit. Die Perspektive hat mich bedrückt“, erinnert er sich.

Also kündigte er kurzerhand mit 25 Jahren. Die nächsten paar Jahre arbeitete er im Außendienst der Allianz, wo er sich auf den Verkauf von Lebensversicherungen spezialisierte. Danach folgten weitere 15 Jahre bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall. Die war es auch, die den Mann 1990 beauftragte, in die neuen Bundesländer zu gehen. „Ich sollte ein Vertriebsnetz aufbauen, Mitarbeiter für den Außendienst und Kooperationspartner besorgen. Also habe ich mir ein möbliertes Zimmer in Potsdam gesucht.“ Später fand er ein Haus in Premnitz, das er kaufte, um von dort aus unterwegs zu sein.

Als er über berufliche Kontakte von der Möglichkeit erfuhr, einen Bungalow in Molchow zu bekommen, griff er zu, und blieb der Region fortan treu. „Von meiner ersten Frau war ich geschieden. Die Ehe hatte die Entfernung nicht überlebt“, blickt er zurück. Seine zweite Frau, Kerstin, hatte sich indes in Neuruppin mit einem Antiquariat selbständig gemacht. Weil dafür ein Lager für 220 000 Bücher benötigt wurde, kauften sie ein Haus in der Innenstadt. Und als sich dann die Gelegenheit ergab, einen Laden für Tabakwaren und Presseerzeugnisse aufzumachen, griff van der Mee zu.

Am 1. März 1999 eröffnete er sein Geschäft im Reiz in Neuruppin. Danach folgten Dependancen in Lindow, Wittstock und zum Ende des Jahres am Rheinsberger Tor. In der Spitzenzeit betrieb van der Mee zehn Läden, unter anderem in Rheinsberg und Fehrbellin und beschäftigte Dutzende Mitarbeiter. Nun aber zwingen ihn zwei Faktoren, kürzer zu treten. „Da ist zum einen das Alter. Ich werde im Juni 68. Da muss ich mir das nicht mehr antun. Zum anderen ist mein engster Mitarbeiter erkrankt, ohne den sich die Organisationsform nicht mehr aufrechterhalten lässt. Er hat für mich den Einkauf gemacht und ans Lager verteilt. Es ging ohne ihn gar nicht“, verrät van der Mee. Also entschloss er sich, seine Läden abzugeben. Nur die beiden Filialen in der Scholtenstraße und in Fehrbellin behält er aktuell noch.

Im Lauf der 20 Jahre, die er in der Branche tätig war, hat sich diese verändert, aber nicht so sehr, wie man glaube würde. „Die E-Zigarette wird immer wieder als das neue Rauchen gepriesen. Aber die meisten steigen nicht um“, so der Ladenbesitzer. Durch die Preissteigerungen beim Tabak seien aber sehr viel Menschen auf selbst gedrehte Zigaretten umgestiegen. „Der Trend geht zum Selberstopfen.“ Verändert hat sich auch das Einkaufsverhalten. „Wir haben besonders am Monatsanfang immer gute Umsätze gehabt. Früher war das mit etwa einer Woche aber deutlich länger. Heute hält der Monatsanfang nur noch zwei bis drei Tage.“ In dieser Zeit würden die Menschen dann oft den Tabakvorrat für einen Monat kaufen. Auch, dass die Discounter vor einigen Jahren Presseerzeugnisse mit ins Sortiment aufgenommen haben, war in van der Mees Läden zu spüren.

Auch wenn er nun die meisten seiner Läden abgegeben hat, kann von Freizeit noch keine Rede sein. „Ich bin erstmal noch für Urlaubs- und Krankheitsvertretung in meinen Läden und im Buchladen meiner Frau im Reiz eingeteilt. Da bekomme ich auch weiterhin meine Dosis an Kundenkontakten. Und dann sind da noch die Buchführung, Lohnabrechnungen und mehr. Richtige Langeweile kommt da nicht auf. “ Große Urlaubspläne gibt es auch aus einem anderen Grund nicht. „Wir haben zwei Beagles, die brauchen regelmäßige Bewegung. Das schränkt die Urlaubsplanung ein. Statt Flugreisen gibt es dann eher mal einen Ausflug in den Müritz-Nationalpark.“

Eine Sache aber gibt es, die sich der 67-Jährige dann doch ab und an gönnt: ein Echtzeit-Strategiespiel auf dem Computer. „Wenn ich wirklich doch mal Freizeit haben sollte, spiele ich Command & Conquer. Dafür brauche ich richtig viel Zeit. Aber das ist Luxusleben, wenn ich mich an den PC setze und das Spiel aufrufe“, verrät van der Mee und grinst.