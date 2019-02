Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Nach 42 Dienstjahren wurde am Freitag Reinhard Augustin (62) von Kollegen und Schülern der Goethe-Grundschule verabschiedet.

Ab 1977 unterrichtete er in den Außenstellen Staffelde und Flatow, 2000 wechselte er an die Kernschule in Kremmen. „Mit ihm verlieren wir unser letztes Urgestein“, so Direktorin Annette Borchert, die Augustin als Lehrer alter Schule beschreibt. Er sei ein zuverlässiger und hilfsbereiter Kollege gewesen, ein Lehrer mit Ecken und Kanten und oft der einzige Mann im Kollegium. Bei Bedarf unterstütze er die Schule auch weiterhin.