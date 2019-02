Zorc: Verzicht auf Schmelzer „sportliche Entscheidung“

DPA

Frankfurt/Main (dpa) BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat die Streichung des früheren Kapitäns Marcel Schmelzer aus dem Kader für die Bundesliga-Partie bei Eintracht Frankfurt als „sportliche Entscheidung“ bezeichnet.

„Wir haben ja schon auch eine Dichte im Kader. Das wird immer mal wieder passieren“, sagte Zorc im TV-Sender Sky vor der Partie von Borussia Dortmund in Frankfurt.

Schmelzer war zuletzt beim BVB kein Stammspieler mehr, beim 5:1-Sieg gegen Hannover 96 in der vergangenen Woche war er in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Für den 31-Jährigen spielt in dieser Saison Achraf Hakimi auf der Außenverteidigerposition. „Hakimi spielt hinten links überragend gut“, lobte Zorc, der dennoch die Bedeutung von Schmelzer hervorhob: „Er ist für uns ganz wichtiger Spieler und wird das entsprechend professionell aufnehmen“, sagte der 56-Jährige.