Horngacher: Für DSV zu arbeiten, wäre „große Ehre“

DPA

Oberstdorf (dpa) Skisprung-Trainer Stefan Horngacher hat Interesse an einer Rückkehr zum Deutschen Skiverband signalisiert.

„Für einen so tollen Skiverband zu arbeiten, ist natürlich eine große Ehre, aber man muss jetzt abwarten, was passiert“, sagte der Nationalcoach des polnischen Teams, der als Favorit auf die Nachfolge von Bundestrainer Werner Schuster gilt, in einem ARD-Interview. Schuster hatte am Donnerstag erklärt, seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Horngachers Kontrakt in Polen läuft nach diesem Winter ebenfalls aus. Der österreichische Landsmann von Schuster hat bereits in verschiedenen Funktionen für den DSV gearbeitet. „Mein Wunsch war immer, wieder zurückzukehren nach Deutschland zum Deutschen Skiverband, weil ich mich sehr wohlfühle da“, sagte der 49-Jährige.

Er sei ständig in Kontakt mit dem DSV, aber auch in Gesprächen mit dem polnischen Skiverband. „Ich will mir jetzt auch nicht zu viele Gedanken machen bis zur Weltmeisterschaft“, sagte Horngacher. „Ich habe noch sehr viel Arbeit bis zu den Weltmeisterschaften und werde dann nach der Weltmeisterschaft mir mehr Gedanken machen.“ Die WM findet vom 20. Februar an in Seefeld in Tirol statt.