Wolfsburg bezwingt Hertha

Uwe Wuttke

Berlin (MOZ) Es ist wie so oft: Wenn Hertha BSC die Chance erhält im heimischen Olympiastadion den Anschluss an die Spitzenränge zu schaffen, dann steht sich die Mannschaft durch eine schwache Vorstellung selbst im Weg. Am Sonnabend setzte deshalb gegen den keineswegs Bäume ausreißende Tabellennachbarn VfL Wolfsburg vor knapp 40 000 Zuschauer im Berliner Olympiastadion eine 0:1-Niederlage.

„Es war eine Partie, in der das erste Tor entscheidend ist“, befand Herthas Abwehr-Chef Fabian Lustenberger zurecht, „leider hat der VfL Wolfsburg das eine Tor erzielt.“ Gleichwohl wollte sein Defensivkollege Niklas Stark das 0:1 gegen die Niedersachsen nicht zu hoch hängen. „Wir müssen jetzt uns nicht zu lange damit beschäftigen, sondern nach vorne blicke auf die kommenden nicht einfachen Aufgaben“, sagte er.

Auf dem Papier war die Begegnung durchaus ein Spitzenspiel, in jeden Fall ging es zwischen dem Tabellensiebten aus Berlin und den achtplatzierten Wolfsburgern um den Anschluss an die internationalen Ränge. Anders als im wilden Hinspiel (2:2) tasteten sich beide Mannschaften zunächst einmal ab. Keine wollte einen Fehler machen, um das Umschaltspiel des Kontrahenten zu aktivieren. Dabei hätten beide Mannschaften selbstbewusst in die Partie gehen können. Hertha hat erst einmal in dieser Saison zu Hause verloren, während die Wölfe auswärts mehr Punkte gesammelt haben als in der heimischen Arena.

Und die Gäste taten auch mehr für die Partie, stellten früh die Passwege des Gegner zu, gewannen gefühlte 80 Prozent der Zweikämpfe und eroberten zahlreiche zweite Bälle, verpassten aber den letzten Pass in die Spitze. So bekamen die Zuschauer in der Anfangsviertelstunde keine Torchancen zu sehen. Erstmals Aufregung erzeugte ein VfL-Konter bei dem der vorgepreschte Außenverteidiger Jerome Roussillon erst an Rune Jarstein scheiterte und den zweiten Versuch des Franzosen bugsierte der Norweger geradeso über die Latte (17.). Die beste Gelegenheit der Berliner verpasste Karim Rekik, der nach einem Lazaro-Freistoß per Kopf nur die Latte traf. (23.).

Die Berliner kamen nun besser in das Spiel, auch weil Trainer Pal Dardai von einer Dreier- auf eine Viererkette mit Raute umstellte. Das Team gewann mehr Zweikämpfe, allerdings blieb die Anzahl an technischen Mängeln zu hoch, um die Wölfe wirklich in Angst und Schrecken zu versetzen. Die Partie blieb so ähnlich mausgrau wie das trübe Wetter im weiten Rund des Olympiastadions, ehe Wolfsburgs Renato Steffen mit einem Hackentrick fast noch die Führung für die Wolfsburger erzielt hätte. Der Ball strich nur knapp am linken Pfosten des Herthas-Tores vorbei (43.). Am auffälligsten in der ersten Hälfte war noch die sehr kleinliche Auslegung von Schiedsrichter Bastian Dankert aus Rostock, der praktisch jeden Körperkontakt unterband.

Mit mehr Elan kamen die Berliner aus der Kabine. Die Kombinationen liefen nur flüssiger, die erste Szene der zweiten Hälfte war aber eine Schwalbe von Steffen im Hertha-Strafraum, die Dankerte mit einer Gelben Karte ahndete (53.). Das kleine Strohfeuer war aber schnell erloschen. Die Partie fortan an Harmlosigkeit kaum zu überbieten, weil beide Teams das Risiko scheuten und im Abschluss zu zögerlich agierten. Einzig ein Sololauf von Arne Maier, dessen Schuss VfL-Schlussmann Koen Casteels parierte. Und auf ein Mal lag der Ball im Berliner Tor, als Roussillion sich mal wieder links durchsetzte und seine Eingabe Wout Weghorst verwertete (65.).

Dardai reagierte und brachte mit Salomon Kalou für Vedad Ibisevic, Maximilian Mittelstädt für den enttäuschenden Marvin Plattenhardt und Vladimir Darida für den angeschlagenen Maier frische Kräfte. Allerdings blieb das gro0e Aufbäumen aus, weil die Berliner gegen die keineswegs als Übermannschaft auftretenden Wolfsburger keine Mittel fanden, noch den Ausgleich zu erzielen. Zumal Torwart Casteels zum Helden avancierte, als er gegen Grujics Kopfball , den Nachschuss von Darida (82.) und gegen Selke glänzend parierte (88.).