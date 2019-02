Forced To Mode spielt unplugged in Neuruppin

MOZ

Neuruppin (MOZ) Die wohl beste Depeche Mode-Coverband der Welt, Forced To Mode, kommt wieder nach Neuruppin.

Am 28. September gibt die Band ihr Akustik-Konzert in der Kulturkirche. Spannend wird es, wenn Forced to Mode den Strom auf ein Minimum reduziert und unplugged zu Werke geht. Das Publikum kann sich auf Depeche-Mode-Klassiker und seltene Liebhaberstücke in akustischem Gewand und einem einmaligen Ambiente freuen. Mit einer effektvollen Lichtshow werden Forced To Mode ein weiteres Mal beweisen, welch überzeugendes Potential für Berührung und Sensibilität in den Kompositionen der legendären britischen Kultband Depeche Mode steckt.

Keine Coverband kann mit Forced To Mode auch nur ansatzweise mithalten. Vor allem die „Ganz-nah-am-Original“-Stimme und die perfektionistische Liebe zum Sounddetail machen diese Tribute-Show einzigartig.

Tickets für das Konzert am 28. September um 19.30 Uhr gibt es unter 03391 3555300.