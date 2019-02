Tempo 30 sorgt für Krach

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Nur ein Bruchteil der vorgeschlagenen Maßnahmen schaffen es in die Neuauflage des Lärmaktionsplans. Am Donnerstag stimmten die Stadtverordneten über Tempo 30 in 18 Straßenabschnitten ab. Die Anwohner von Langewahler, Ehrenfried-Jopp- oder Lindenstraße gehen leer aus.

Im Badezimmer prangt der jüngste Riss. „Wenn die Lkw hier langbrettern, wackeln die Wände“, sagt Gerd Matthes. Von der Lautstärke ganz abgesehen. Seit er und seine Frau 2011 das Einfamilienhaus in der Ehrenfried-Jopp-Straße bezogen haben, ist der Verkehr vor ihrer Haustür für das Paar ein Dauerthema. „Das Problem ist der Güterbahnhof. Die Fahrer haben es eilig, ihren Schotter zu entladen, und anstatt die Umgehungsstraße zu nutzen fahren sie hier lang.“

An die vorgegebene Geschwindigkeit von 30 km/h, sagt Gerd Matthes, würden sich die wenigsten halten. „Die Polizei sagt, sie hat keine Kapazitäten, hier zu kontrollieren, und die Stadt sagt, hier ist zu wenig Verkehr, um etwas zu unternehmen. Wenn alle 30 fahren müssten“, meint er „würde sich das beruhigen.“

Den Wunsch nach Tempo 30 auch für Autofahrer erfüllen ihm die Stadtverordneten nicht: Am Donnerstag entschieden sie sich dagegen, die Ehrenfried-Jopp-Straße in den Lärmaktionsplan aufzunehmen. Zu dessen Fortschreibung sind Städte und Gemeinden laut EU-Richtlinie verpflichtet; in Fürstenwalde geht die Planung in die dritte Runde.

„Das ist einfallslos und hat nichts mit Kreativität zu tun“, rügte Rolf Hilke (CDU) den Beschlussvorschlag der Verwaltung. Auf Grundlage des vom Büro Hoffmann und Leichter entwickelten Lärmaktionsplans sieht er Tempo 30 für eine Reihe von Straßen vor, in denen das Verkehrsaufkommen besonders hoch oder die Beschwerden über Lärm aus der Bevölkerung besonders zahlreich waren – 18 an der Zahl. Gesamtkosten der entsprechenden Beschilderung: 30 000 Euro.

Lediglich für Tempo 30 in Bahnhofstraße, Kirchhof-/Geschwister-Scholl-Straße, Seelower und südliche Trebuser Straße konnten sich die Stadtverordneten erwärmen; in der Hangelsberger Chaussee soll künftig auch in Höhe des Ortsteils Heideland Tempo 50 gelten. Bevor die Maßnahmen beim Straßenverkehrsamt des Kreises beantragt werden können, müssen die einzelnen Strecken noch einmal vertieft hinsichtlich der dortigen Lärmbelastung untersucht werden, sagt Christfried Tschepe, der im Rathaus für die Stadtentwicklung zuständig ist. Etwa 4000 Euro koste das je Maßnahme.

Alternative Straßenbeläge, Lkw-Fahrverbote oder die Auswirkungen von Radwegen seien nicht berücksichtigt worden. Sondern nur ein Mittel: das Aufstellen von noch mehr Tempo-30-Schildern, stimmte Stephan Wende (Die Linke) in die bereits im Fachausschuss zum Ausdruck gebrachte Enttäuschung über das Maßnahmenpaket ein. Sein Antrag, den Bürgermeister zu beauftragen, ein langfristiges Konzept zur Lärmreduktion in der Stadt zu erarbeiten, stieß in der Stadtverordnetenversammlung auf breite Zustimmung. Das künftige Zusammenspiel von öffentlichem Personennah-, Rad- und Pendlerverkehr müsste stärker in den Blick der Verwaltung geraten, sagte auch Thomas Fischer (BFZ).

Über Tempo 30 in der Ehrenfried-Jopp-Straße stimmten die Stadtverordneten dann noch separat ab: neun waren dafür, 13 dagegen. Die Anwohner Gerd und Jacqueline Matthes sind enttäuscht. Sie hätten sogar beim Anbringen der Schilder geholfen.