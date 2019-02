Nachfolger für Ketziner Stadtpfeife

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel 23 Schüler der vierten bis sechsten Klasse konnten es vor gut einer Woche kaum erwarten, endlich ihre neuen Blasinstrumente auszupacken und diese ihren Gästen, unter anderen Ketzins Bürgermeister Bernd Lück, Simone Seyfarth, Leiterin der Musik- und Kunstschule Havelland, Nicole Röse vom Ketziner Blasorchester und natürlich ihrer Rektorin Katrin Peppler vorzustellen. Die jungen Musikanten sind die künftige Bläserklasse an der Ketziner Europaschule.

Schon einmal startete in der Ketziner Europaschule das musikalische vom Bund geförderte Projekt einer Bläserklasse, nach einer alten Tradition Ketziner Stadtpfeife genannt. Das war im September 2013. Nach dem Auslaufen des Projektes vor einigen Jahren können sich Schüler erneut freuen, in einer Bläserklasse das Musizieren mit Blasinstrumenten zu lernen.

Möglich wird das durch ein von der Musik- und Kunstschule Havelland initiiertes Projekt, die dafür rund 39.000 Euro Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Kultur macht stark“ akquiriert hat. Weitere 10.000 Euro steuerte die Stadt Ketzin/Havel aus dem Bürgerhaushalt bei. Mit dem Gesamtbudget können die Anschaffungskosten der 23 Instrumente ebenso gedeckt werden wie, zunächst für ein Jahr, die Bezahlung der Musiklehrer der Musik- und Kunstschule, aber auch Probenwochenenden, wie es beispielsweise im Frühjahr in Bollmannsruh geplant ist.

Die Gesamtverantwortung für das Projekt trägt Katrin Hagitte. Sie ist Musiklehrerin an der Europaschule, „Das kostet viel zusätzliche Zeit, aber es macht total Spaß“, sagte sie bei der Übergabe der Blasinstrumente an die Schüler. So stehen im Rahmen des Musikunterrichts jeweils am Mittwochvormittag Spieltechnik und Notenlesen auf dem Programm und am Nachmittag wird gemeinsam musiziert.

Wie bereits im Jahr 2013 ist auch dieses Mal das Ketziner Blasorchester mit im Boot. So spielen aus der vorherigen Bläserklasse vier junge Musikanten im Nachwuchsbereich mit. Bürgermeister Lück lobte, dass auch dieses Mal die Stadt, die Musik- und Kunstschule und das Blasorchester für das Gelingen des Projektes ihre Zusammenarbeit vereinbart haben und wünschte gutes Gelingen. Lea hat sich für die Trompete entschieden. „Ich wollte mal etwas Neues ausprobieren“, freute sie sich über ihr neues Instrument. Klavier spielt sie bereits. Emely möchte lieber Klarinette lernen. „Weil sie leichter zu spielen ist.“

Das Projekt ist zunächst für ein Jahr bewilligt. Aber es sei leichter, in einem solchen Bundesprojekt eine Anschlussförderung zu bekommen als neu in das Projekt aufgenommen zu werden, ist Simone Seyfarth von der Musikschule optimistisch.