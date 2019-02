Spitzenkandidaten ganz oben auf den Listen

René Wernitz

Potsdam/Havelland (MOZ) Am 1. September sind Landtagswahlen in Brandenburg. Die Wähler können auf ihren Stimmzetteln jeweils zwei Kreuze machen, eins für den Direktkandidaten im heimischen Wahlkreis (Erststimme) und eins für die Partei ihrer Wahl (Zweitstimme).

Je mehr Zweitstimmen eine Partei bekommt, um so mehr Abgeordnete können ins Parlament einziehen. Die Namen aller Kandidaten stehen auf den sogenannten Landeslisten, ganz oben jeweils der Spitzenkandidat. Sollte er als Direktkandidat im Heimatwahlkreis patzen, ist ihm dennoch ein Mandat über die Liste ganz sicher - sofern die Partei nicht an der Fünf-Prozent-Hürde scheitert. Je tiefer man auf der Liste steht, um so schwieriger wird es.

Zuletzt haben die Brandenburger Linken eine Doppelspitze gewählt: Kathrin Dannenberg und Sebastian Walter. Gegenwärtig ist ihre Partei an der Regierung beteiligt. Beim Koalitionspartner SPD steht erneut Dietmar Woidke ganz oben. Bei der oppositionellen CDU ist Ingo Senftleben der Spitzenkandidat, der kürzlich Hohennauen besuchte. Der Spitzenkandidat einer ebenso oppositionellen Partei wird am Montag, 4. Februar, um 19.00 Uhr in der Rathenower Gaststätte „Fortschritt“ erwartet, Andreas Kalbitz von der AfD.

Péter Vida führt BVB/Freie Wähler in den Wahlkampf. Bei der FDP wird die Liste am 16. Februar in einer Landesvertreterversammlung aufgestellt. Indes läuft bei Bündnis’90/Die Grünen eine Urwahl. Bis 12. Februar stimmen alle Parteimitglieder darüber ab, wer ganz oben stehen soll. Das Ergebnis wird am 15. Februar verkündet. Die komplette Liste dann auf dem Parteitag am 23. Februar aufgestellt.