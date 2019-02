Planung konnte Land nicht retten

Nina Jeglinski

Bad Saarow (MOZ) In diesem Jahr jährt sich der Fall der Berliner Mauer zum 30. Mal. Vieles ist seitdem über die DDR geschrieben worden. In einer Serie stellen wir Menschen vor, die Teil der DDR-Wirtschaftsgeschichte sind.

Professor Dr. Hanna und Dr. Peter Grabley gehören zur Aufbau-Generation der DDR. Doch bereits während der Honecker-Jahre bemerkten sie, dass das Land über seine Verhältnisse lebte. Den friedlichen Fall der Mauer empfinden beide heute als historischen Glücksfall.

Still und friedlich ist es im Winter am Scharmützelsee. Peter Grabley steht zusammen mit seinem kleinen weißen Hund im Garten, hinter ihm sein Häuschen, vor ihm der See. „Uns fehlt hier nichts“, sagt der 87-Jährige, der zusammen mit seiner Frau Hanna die Abgeschiedenheit selbst gewählt hat.

Vor mehr als 25 Jahren ist der gebürtige Hamburger dorthin gezogen, davor war er viele Jahrzehnte lang bei der Staatlichen Plankommission der DDR tätig – lange Jahre als Leiter der Abteilung Chemie, dann ab 1986 als Staatssekretär und Chef des Bereiches Außenwirtschaft.

Peter Grabley stammt, wie er sagt aus einem „antifaschistischem Elternhaus“, sein Vater hatte 1945 ein Wandertheater gegründet und seinen Sohn später auf die Reformpädagogische Schule Wickersdorf im Thüringer Wald geschickt. Als Teenager arbeitete er dort erst als Bühnenarbeiter, machte 1951 Abitur und lernte in der Schule seine Frau Hanna kennen. Zusammen studierten sie Ökonomie: „Seitdem sind wir zusammen und unzertrennlich“, sagt er.

„Die DDR war unser Neuland“, erinnert sich Hanna Grabley. Beide haben an der Hochschule in Berlin-Karlshorst studiert, sie Arbeitsökonomie, er Industrieökonomie. Sie waren mit dabei beim Bau der Wasserleitung der Maxhütte, halfen beim Bau von Neubauernhöfen „und kloppten in der Stalinallee Steine“, erinnert sich Peter Grabley. „Die DDR war definitiv unser Land. Wir haben es mit aufgebaut“, beteuert er. Doch Grabley blickt auch „mit kritischer Anteilnahme auf die Geschichte der DDR zurück“.

Vor allem seit Anfang der 1970er Jahre habe die politische Führung des Landes Fehler gemacht. „Seit dem Amtsantritt von Honecker hat die DDR über ihre Verhältnisse gelebt“, urteilt Grabley. Die Menschen sollten den Eindruck haben, das Land könne mit Westdeutschland mithalten, was den Konsum angeht. Das ganze Land sollte nicht nur Farbfernseher bekommen, sondern auch Lebensmittel. Mieten und Transportmittel sollten im Jahr 1974 nicht mehr kosten als zur Gründung der DDR.

Zu Beginn der DDR wurden Preise für Grundnahrungsmittel und Dinge des täglichen Bedarfs festgelegt, dabei orientierte man sich am bestehenden Preisniveau. „Das wurde selbst dann noch verfolgt, als jedem klar war, dass das nicht mehr zu halten war“, sagt Grabley. Sein Vorgesetzter Gerhard Schürer, Chef der Staatlichen Plankommission der DDR, ist mehrfach aus dem Politbüro rausgeflogen. „Die Lage war immer prekär, und das haben wir offen angesprochen“, erinnert sich Grabley.

Im August 1989 war die Plankommission mit vorgesehenen Ausreise-Regelung beschäftigt Es ging darum, den Bürgern eine finanzielle Grundausstattung in DM für die Aus- und Einreise zu ermöglichen. Doch die Ereignisse vom November 1989 – Grenzöffnung und Mauerfall – schufen neue Tatsachen.

„Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass alles friedlich abgelaufen ist als die Grenzen nun offen waren, und es war ein Geschenk“, sagt Grabley.

Auch auf die Umbruchphase in den Jahren 1990 und 1991 blickt er ausgeglichen zurück, allerdings sei die Herstellung der Einheit nicht gelungen. Grabley arbeitete als Leiter des Amtes für Außenwirtschaft der DDR am Vertrag zur Währungsunion mit.

Es ging auch darum zu sichern, dass der Osthandel nicht völlig zusammenbrach, wenn die Rubel/DM-Erlöse die gestiegenen Kosten für Löhne und Material nicht decken, Dafür wurde ein Stützungsfond von vier Milliarden DM von den Experten gefordert, bewilligt wurden von Seiten der Bundesregierung allerdings nur zwei Milliarden DM. Die Treuhand übernahm dann für die großen DDR-Betriebe wie die Ostsee-Werften, den Görlitzer Waggonbau und das IFA-Werk in Ludwigsfelde die Differenz, sodass mit dem Fond vielen hunderten Klein- und Mittel-Betrieben geholfen werden konnte.

Bleiben wollte der Fachmann mit langjähriger DDR-Erfahrung auf die Dauer aber nicht im Bundeswirtschaftsministerium. Obwohl ihm das Bonner Ministerium ein Angebot gemacht hatte, wurden die beiden ehemaligen DDR-Staatssekretäre Grabley und sein Kollege Dieter Lembke Ende 1991 Gegenstand von heftigen Debatten. Es habe vor allem von Seiten der CDU Druck auf das FDP-geführte Wirtschaftsministerium gegeben.

Der 60jährige Grabley stand auf der Straße. „Ich habe 1992 einige Monate als Kurierfahrer in Berlin gearbeitet“, erzählt er. In dieser Zeit sei ihm die Idee gekommen, aufs Land zu ziehen und alles, was er in Berlin erlebt hatte, hinter sich zu lassen.

„Wir haben in Bad Saarow noch einmal neu angefangen“, sagt Hanna Grabley, die in der DDR als Hochschullehrerin gearbeitet hat. Anfang der 1990er Jahre gehörten Peter und Hanna Grabley in Bad Saarow zu den Gründern des Förder- und Kunstvereins, später riefen sie den Adventsmarkt und die Gästeführerausbildung mit ins Leben.

Auch um den historischen Bahnhof von Bad Saarow hat sich das Ehepaar mit Gleichgesinnten gekümmert und das Gebäude vor dem Verfall gerettet. „Da haben wir eine Stiftung nach dem Vorbild des Vereins Dresdener Frauenkirche gegründet“, erläutert Peter Grabley. Wenn man ihn fragt, ob er noch Ziele habe, antwortet Grabley: „Jetzt gilt es für uns beide, dass wir 90 Jahrealt werden“.